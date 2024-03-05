Немецкая компания Rheinmetall предоставит государству НАТО артиллерийские ракетные боеприпасы.

Немецкая компания Rheinmetall Rheinmetall подписала соглашение с государством НАТО в Европе на сумму €300 млн. Пока держится в тайне, с какой именно страной подписан договор о поставке оружия. Контракт касается поставки артиллерийских реактивных боеприпасов неизвестного типа для реактивных систем залпового огня.

Можно предположить, что это реактивно-артиллерийская система PULS (Precision & Universal Launching System), ранее известная как Lynx. Об этом сообщает нидерландский ресурс Defensie.nl.

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Пусковая установка PULS. Фото: defensie.nl



Поставки должны осуществляться в период с 2024 по 2027 год, а производство снарядов будет осуществляться в Испании на заводе Rheinmetall Expal Munitions. Это первый контракт Rheinmetall в сфере продаж боеприпасов такого типа. Соглашение вписывается в более широкую стратегию развития компании, такую как строительство нового завода по производству боеприпасов в Нижней Саксонии.

Недавно Испания объявила о закупке системы PULS, поэтому контракт – хотя официально это не объявлено – может относиться именно к этой стране. В заявлении Rheinmetall говорится о ракетах с максимальной дальностью 300 км. Это дальность ракет Predator Hawk, используемых в системе PULS. Установка также запускает чуть более легкую Extra с дальностью 150 км и управляемые ракеты Accular калибра 122 и/или 160 мм с дальностью 40 км.

В заявлении Rheinmetall не уточняется, какой тип ракет был закуплен. Израильская Elbit Systems, производитель системы PULS, предложила программу по обмену технологиями между европейскими странами, использующими эту установку. Возможно, это одна из причин, по которой Нидерланды выбрали PULS вместо американской HIMARS. Еще одним покупателем системы PULS в Европе после Испании и Нидерландов является Дания.