Танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии, но его не задействуют в конфликте на Украине из-за высокой цены. Об этом рассказал РИА Новости директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов подтвердил, что самого современного основного боевого танка РФ - Т-14, созданного на базе тяжелой универсальной модульной гусеничной платформы под кодовым названием «Армата», не было на Украине. Скорее всего, он не будет отправлен в зону боевых действий. Об этом пишет РИА Новости.

Т-14 «Армата». Изображение из открытых источников

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Более того, не ожидается, что Т-14 поступит в серийное производство в ближайшее время. Остановка производства связана не с техническими проблемами, а из-за того, что этот танк на данный момент просто слишком дорог. Т-14 спроектирован конструкторским бюро УКБТМ, входящим в состав «Уралвагонзавода».

Конструкция танка имеет превосходящие тактико-технические характеристики по сравнению со всеми типами танков, используемыми в настоящее время в армии РФ. Что немаловажно, Т-14 несравненно безопаснее для экипажа в случае пробития брони и возгорания боеприпасов.

Чемезов также подтвердил, что танк находится на вооружении армии РФ. Вероятно, это партия военной техники, которая постоянно проходит испытания и на основе их результатов вносятся коррективы. Танки Т-14 и другие машины, такие как тяжелая боевая машина пехоты Т-15 и машина технического обеспечения Т-16, в настоящее время находятся в стадии мелкосерийного производства.

В сложившейся ситуации, когда речь идет о новых танках, Минобороны РФ предпочитает закупать более дешевые танки Т-90М, которые можно приобрести и произвести в большем количестве. Конечно, не исключено, что после окончания текущего конфликта РФ пополнит своего рода танковый парк за счет дальнейшего производства Т-90М и увеличения заказов на доработанные танки Т-14.