До сих пор считалось, что супервулканы могут оказать существенное влияние на климат Земли. Новое исследование ослабляет эту теорию.

Исследователи уже давно задаются вопросом, может ли извержение супервулкана охладить климат Земли. Супервулканами называются вулканы, способные повлиять на климат планеты. Обсуждается даже то, может ли такое событие поставить под угрозу наше дальнейшее существование на Земле.

Однако, согласно новому исследованию, опубликованному в издании «Journal of Climate», частицы, испускаемые таким вулканом, могут иметь не такой сильный эффект, как предполагалось ранее. Предыдущие исследования предполагали, что климат похолодает на 8°C.

Последнее извержение супервулкана произошло 22 000 лет назад. Фото: Tim seidl

В своем исследовании учёные из Института космических исследований Годдарда (GISS) и Колумбийского университета объясняют, что эффект охлаждения на самом деле должен составлять не более 1,5°C — аналогично влиянию сегодняшним извержениям вулканов. Чтобы показать это, они смоделировали извержение супервулкана, сравнимого с извержением Тоба. Оно произошло 74 000 лет назад на территории современной Индонезии. Его считают самым мощным в истории человечества. Уже давно ходят предположения о том, не привело ли это событие чуть ли не к вымиранию человечества.

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Новые результаты также могут внести больше ясности в дискуссию о влиянии извержения Тоба. Относительно небольшие изменения температуры, которые наиболее согласуются с доказательствами, могут объяснить, почему ни одно суперизвержение не предоставило четких доказательств глобальной катастрофы для людей или экосистем. Об этом заявил Захари МакГроу в интервью Phys.org.

О суперизвержении ученые говорят, когда во время извержения вулкана выбрасывается более 1000 кубических километров магмы. Последнее такое извержение произошло 22 000 лет назад в Новой Зеландии.

В своем моделировании исследователи изучили, какое воздействие такое извержение окажет на частицы серы в атмосфере, которые конденсируются в частицы жидкого сульфата в стратосфере. Тогда частицы могут влиять на температуру поверхности Земли двумя способами. С одной стороны, они отражают солнечный свет, что может вызвать охлаждение. С другой стороны, они могут улавливать тепловую энергию, вытекающую наружу, что приведет к своего рода парниковому эффекту.

Чем меньше и плотнее частицы, тем выше их способность блокировать солнечный свет. Однако оценить фактический размер извержения супервулкана сложно, поскольку предыдущие суперизвержения не оставили надежных доказательств. В атмосфере размер частиц снова меняется. Вот почему исследователи смоделировали извержения супервулканов с частицами серы разного размера.

Ранее неоднократно проводились дискуссии о том, можно ли охладить климат планеты путем введения частиц серы в атмосферу Земли. Новое исследование показывает, что в этой области все еще необходимо провести множество анализов, поскольку влияние извержений вулканов на климат Земли до сих пор плохо изучено.

Дальнейшие исследования и моделирование должны внести ясность – например, чтобы лучше понять, насколько большими на самом деле были частицы серы во время извержения супервулкана.