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kosmos_news
Apple представила MacBook Air с чипом M3 стоимостью от 1599 евро
Новый MacBook Air от Apple появится на этой неделе и будет доступен в двух вариантах.

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Пока что Apple установила чип M3 только в свои устройства Pro. Теперь он появится и в двух новых моделях MacBook Air, которые будут доступны в Европе с 8 марта. В остальном у новых устройствах мало что изменится. Дизайн и остальная аппаратная часть не отличаются от предыдущих моделей.

Изображение: Apple

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Два новых MacBook Air выпускаются в 13- и 15-дюймовой версиях. Последний в будущем будет доступен только с чипом M3. 13-дюймовая версия по-прежнему доступна с чипом M2. Новый чип делает устройства на 20% быстрее, чем устройства с чипом M2.

В ЕС стоимость 13-дюймовой версии начинается от 1299 евро. Бюджетная версия 15-дюймового ноутбука стоит 1599 евро. Самая дешевая версия обоих имеет 8-ядерный графический процессор, твердотельный накопитель емкостью 256 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти. Время автономной работы новых устройств должно оставаться длительным, поскольку новые чипы считаются очень энергоэффективными.

У Apple сейчас не очень хорошее положение. 4 марта стало известно, что Комиссия ЕС наложит крупный штраф на Apple за ограничение доступа к сервисам потоковой передачи музыки. Сумма, о которой идет речь, значительно превышает ожидаемую. В феврале говорили о штрафе в 500 миллионов евро, но в понедельник Комиссия наложила антимонопольный штраф на сумму более 1,8 миллиарда евро, сообщает Reuters.

#apple #техника #технологии #ноутбук #чип #macbook air #m3
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