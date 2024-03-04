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kosmos_news
Цена биткоина превысила $66 000 — до исторического максимума ноября 2021 года осталось менее 5%
Цена первой криптовалюты достигла уровня $66 000 — рост за последние сутки составил 6%, согласно CoinGecko. Нового рекордного максимума стоит ожидать в течение недели.

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BTC 4 марта преодолел отметку в $66 000 и сейчас находится всего на несколько процентных пунктов ниже своего исторического максимума. Ценовой пик был достигнут в ноябре 2021 года  на уровне $68 789. Если текущая тенденция продолжится, то биткоин может достичь нового рекордного максимума в ближайшие семь дней.
Фото из открытых источниковНынешнее ралли крупнейшей криптовалюты в мире имеет несколько причин. Прежде всего, существуют спотовые биткоин-ETF от таких финансовых гигантов, как Blackrock и Fidelity, которые присутствуют на Уолл-стрит с января 2024 года и привлекают все больше и больше институциональных денег. Приток в спотовые ETF от BlackRock (IBIT), Fidelity (FBTC) или Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в последнее время резко увеличился, тогда как отток значительно снизился.

Это означает, что гораздо больше инвесторов, чем всего несколько месяцев назад, оставляют свои деньги в ETF, потому что верят в дальнейший рост курса и почти не выводят средства. Это подводит нас ко второму фактору: предстоящему халвингу биткоина. Событие произойдет в середине апреля 2024 года. После этого майнеры получат только половину BTC в качестве награды за свою вычислительную мощность. Это уменьшает количество новых BTC, поступающих на рынок. Ожидаемый искусственный дефицит при растущем спросе в настоящее время приводит к росту курса. В частности, операторы биткоин-ETF приобрели много монет.

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В целом, похоже, что недавняя шумиха вокруг криптовалют постепенно распространяется на более широкую аудиторию. Индекс страха и жадности (FOMO) выше, чем когда-либо прежде. Это означает, что в социальных сетях и т. п. существует сильное желание снова покупать криптовалюту, и это настроение можно измерить.
Фото из открытых источниковКонечно, получают прибыль в данный момент и операторы криптобирж. В прошлом году они пострадали от очень низких объемов торгов, что привело к снижению доходов от комиссий. Но теперь активность на криптовалютных биржах снова явно возрастает — не только благодаря биткоину, но и вследствие спроса на мем-криптовалюты, таких как Dogecoin или SHIBA INU. Это признаки того, что на рынок снова приходит все больше мелких инвесторов. 

Розничные инвесторы ранее были более осторожными, поскольку многие из них потеряли деньги в результате краха рынка в 2022 году. Но сейчас индекс FOMO снова оказывается на рекордном уровне – даже если объем торгов все еще значительно ниже уровня 2022 года.

Фото из открытых источников

#криптовалюты #биткоин #рынок #курс #прогноз
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