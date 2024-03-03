Два складных смартфона Samsung были визуализированы с использованием чертежей производителей чехлов. Новинки поступят в продажу летом.

В июле Samsung планирует представить новые продукты, в том числе Galaxy Ring (так называемое умное кольцо с датчиками) и новые складные смартфоны. Ожидаются следующие поколения устройств Galaxy Fold и Flip.

Изображение: Smartprix/OnLeaks

Порталы Smartprix и OnLeaks, специализирующиеся на утечках информации о технических новинках, получили чертежи, которые были предоставлены производителям аксессуаров для смартфонов, например, чехлов. Они использовали эти данные для создания 3D-рендеринга новых устройств. На чертежах показаны размеры и способы изготовления новых устройств. Однако в реальности модели серии могут иметь разные цвета и комбинации материалов.

Samsung Galaxy Z Fold6. Изображение: Smartprix/OnLeaks

Как сообщает Ars Technica, Samsung Galaxy Z Fold6 имеет прямоугольные скошенные края. Это придает складному смартфону внешний вид, похожий на Samsung Galaxy S24 Ultra. По сравнению со своим предшественником Fold5, Fold6 в разложенном виде на 1,4 миллиметра короче и на 2,6 миллиметра шире. Толщина устройства осталась прежней — 6,1 миллиметра. Толщина в сложенном виде неизвестна. Толщина Fold5 — 13,4 миллиметра.

В разложенном состоянии Galaxy Z Fold5 имеет 7,6-дюймовый дисплей. Этот размер не должен измениться у преемника, пишет Smartprix. У Fold6 снова не будет держателя или отсека для хранения S Pen от Samsung.

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Samsung Galaxy Z Fold6 будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Также будет 12 или 16 ГБ оперативной памяти и до 1 терабайта встроенной памяти. В качестве операционной системы будет выступать Android 14. Пользователь сможет обновлять операционную систему в течение 7 лет.

На задней панели устройства расположены 3 камеры (50 МП, 12 МП, 10 МП), спереди — 10-мегапиксельная камера. В раскрытом виде видна подэкранная камера, спрятанная за дисплеем.

Fold5 толще смартфонов конкурирующих производителей, но содержит батарею емкостью 4400 мАч. Google Pixel Fold или Honor Magic V2 имеют аккумулятор емкостью около 5000 мАч.

В дополнение к базовой модели Galaxy Z Fold6, Samsung также может представить Galaxy Z Fold6 Ultra. Слухи об этом ходят, но информации о том, чем модель Ultra отличается от базовой, нет.

Изображение: Smartprix/OnLeaks

Второй новой складной моделью смартфона, которую Samsung, как сообщается, представит в июле, станет Samsung Galaxy Z Flip6. В отличие от Galaxy Z Fold6, который открывается как книга, Galaxy Z Flip6 больше похож на складной телефон. Его крышка складывается сверху вниз. В этой конструкции нелегко разместить аккумулятор. По сравнению с обычными нескладными смартфонами недостатком является отсутствие места для батареи.

Емкость Z Flip5 с двумя батареями составляет 3700 мАч. Преемник Z Flip6 может иметь большую емкость. Предполагается, что емкость новинки составит 4000 мАч, поскольку корпус будет немного толще: 7,4 вместо 6,9 миллиметров в открытом состоянии. При открытии можно увидеть 6,7-дюймовый дисплей. Также сообщается, что Galaxy Z Flip6 будет оснащен восьмиядерным процессором Snapdragon 8 Gen3, а также 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.