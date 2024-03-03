Обученный при поддержке искусственного интеллекта робот Phoenix может выполнять несложные задачи. У него нет ног; робот использует гидравлику для приведения в движение рук.

Совсем недавно роботы-гуманоиды разных производителей продемонстрировали такие способности, как быстрая ходьба, прыжки или несложное обращение с инструментами. Канадский стартап Sanctuary AI сосредоточился на разработке робота, обладающего большой ловкостью рук.

Робот Phoenix может действовать совершенно автономно, например, перекладывать вещи почти так же быстро как человек.

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Робот Phoenix. Фото: Sanctuary AI



По словам производителя, благодаря технологии Carbon Phoenix теперь автономно выполняет простые задачи со скоростью, эквивалентной человеческой. Это важный шаг на пути к полной автономии. Phoenix уникален и отличается от других гуманоидов скоростью, точностью и силой при выполнении заданий. Эти качества имеют решающее значение для промышленного применения. Об этом написала представитель компании Джорди Роуз на платформе X 28 февраля.

При разработке рук робота инженеры полагались на телеоперацию, то есть дистанционное управление, как объяснила изданию New Atlas соучредитель стартапа Сюзанна Гилдерт. При этом процессе роботу Phoenix показывали, как осуществляются определенные виды деятельности. Позже Phoenix самостоятельно расширил свои умения за счет поддержки ИИ.

В отличие от других роботов-гуманоидов, таких как Optimus Tesla или роботов Boston Dynamics и Fig AI, у Phoenix нет ног. Развитие ловкости рук должно быть приоритетом, говорит Sanctuary AI.

По данным стартапа из Канады, человеческая рука может выполнять до 33 различных захватов. Рука робота была спроектирована таким же образом. Рука Phoenix управляется гидравликой. У этого метода есть некоторые недостатки, например, высокая стоимость разработки и затраты на исследования. Однако это был единственный способ спроектировать руку робота таким образом, чтобы три наиболее важных фактора ловкости — точность, скорость и сила — вступали в игру одновременно.