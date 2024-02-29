Bosch получает доступ к технологии OpenAI. Вместе с Microsoft компания планирует сделать авто более безопасными с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Две технологические компании Bosch и Microsoft договорились о сотрудничестве, чтобы сделать автомобили более безопасными и комфортными с помощью генеративного искусственного интеллекта, сообщает издание Standard.

Фото: BoschПо мнению обеих компаний, ИИ должен позволить транспортным средствам оценивать ситуацию на дороге, реагировать соответствующим образом и, таким образом, лучше защищать участников дорожного движения.

реклама «ИИ предназначен для того, чтобы помочь лучше оценить дорожную ситуацию посредством контекстуальных знаний, подобно опытному водителю-человеку», — сказала Таня Рюкерт, член руководства Bosch, на выставке «Bosch Connected World» в среду, 28 февраля.

В качестве примера Рюкерт привела ситуацию, когда мяч выкатывается на улицу и ИИ автомобиля предполагает, что ребенок, вероятно, может за ним выбежать на дорогу. Хороший ИИ может отличить катящийся мяч от сценария, в котором через дорогу летит, например, пустой пластиковый пакет и экстренное торможение не требуется.

Благодаря сотрудничеству Bosch получает доступ к технологии искусственного интеллекта партнера Microsoft OpenAI. Американская компания-разработчик программного обеспечения обладает достаточными вычислительными мощностями для выполнения сложных вычислений ИИ на высокопроизводительных компьютерах. Microsoft, в свою очередь, может извлечь выгоду из массы анонимизированных данных, генерируемых автомобильными компьютерами немецкой технологической группы.

Что касается систем обучения автоматизированному вождению, ИИ постоянно совершенствуется. Современные системы помощи водителю уже могут распознавать людей, животных, здания и транспортные средства. Однако в ближайшем будущем они будут использовать генеративный искусственный интеллект, чтобы определить, неизбежна ли авария в определенной ситуации. Генеративный искусственный интеллект обучает системы автоматизированному вождению на основе больших объемов данных.

Bosch не сотрудничает исключительно с Microsoft в области искусственного интеллекта. Компания также работает с другими важными участниками рынка, такими как AWS и Google. Bosch является одним из спонсоров, инвестировавших в самую важную немецкую систему искусственного интеллекта Aleph Alpha из Гейдельберга. Это партнерство сейчас начинает приносить плоды.

В Северной Америке компания Bosch в сотрудничестве с Aleph Alpha представила распознавание речи на основе искусственного интеллекта от имени производителя автомобилей премиум-класса. Голосовой бот понимает и отвечает на вызовы придорожных служб, используя обработку естественного языка, которая также фиксирует диалекты, акценты и настроения. Время ожидания водителя сведено к минимуму, поскольку на вызов отвечают напрямую. 40% вызовов уже могут обрабатываться и разрешаться автоматически. Чат-бот компании Ask Bosch также работает на технологии Aleph Alpha.