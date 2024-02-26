Солнечные бури могут нанести ущерб на миллиарды долларов на Земле и на орбите, в том числе критической инфраструктуре. НАСА демонстрирует улучшенную систему раннего предупреждения таких событий.

Спутники, зонды и, следовательно, системы связи и навигации, электросети, нефтепроводы, а также интернет и питьевая вода — в худшем случае все это может пострадать от сильных солнечных бурь. В начале 2022 года геомагнитная буря привела к крушению 40 из 49 недавно запущенных спутников Starlink.

Фото из открытых источников

Солнечную активность наблюдают некоторые спутники и космические зонды. Однако нынешним системам раннего предупреждения требуется так много времени, чтобы предупредить о потенциально опасных солнечных бурях, что на Земле вряд ли останется время принять меры предосторожности.

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Проблема до сих пор заключалась не в отсутствии данных и моделей искусственного интеллекта для расчетов. Проблемы заключаются в скорости вычислений. Пока не удалось вовремя показать, какие именно регионы пострадают от надвигающейся солнечной бури.

Если верить НАСА, сейчас ситуация должна измениться. Американская космическая организация обучила свою собственную модель глубокого обучения, используя существующие данные, чьи быстрые расчеты обеспечат как минимум 30 минут времени, прежде чем потенциально опасная солнечная буря обрушится на конкретный регион.

Новая модель НАСА Dagger (глубокое обучение геомагнитных возмущений) выдает прогноз каждую минуту. По мнению исследователей НАСА, алгоритм должен быть в состоянии предсказать силу и направление солнечной бури менее чем за секунду. Ученые представили результаты и то, как работает их модель Dagger, в исследовании «Прогнозирование глобальных геомагнитных возмущений с использованием глубокого обучения».

Алгоритм НАСА обеспечивает точное заблаговременное предупреждение о событии для любого места на Земле. Поскольку солнечная активность в настоящее время снова достигает своей максимальной фазы, такие точные прогнозы чрезвычайно важны.

Самая крупная зарегистрированная на сегодняшний день солнечная буря поразила Землю и ее магнитное поле более 14 000 лет назад. Всего известно девять таких крупных событий, так называемых событий Мияке, но они никогда не измерялись современными приборами. Последнее на сегодняшний день событие Мияке произошло около 1000 лет назад.