Венский технический музей открыл выставку космических инноваций от различных компаний. Были показаны ионный двигатель, грузовой дрон и другие устройства.

«Уголок инноваций» Венского технического музея призван показать, какие инновационные продукты и бизнес-идеи предлагают компании и исследовательские институты. С конца февраля эта выставочная площадка посвящена аэрокосмической тематике.

Выставка аэрокосмической отрасли в Венском техническом музее. Фото: David Kotrba

«Мы хотели бы предоставить стартапам возможность показать свои изобретения», — говорит Дорис Агнетер, технологический инвестор.





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По мнению Петера Ауфрайтера, директора Венского технического музея, выставка дает юным посетителям возможность увидеть положительные примеры реализации смелых идей.

Устройства передачи и приема радиосигналов между Землей и орбитой. Фото: David Kotrba Среди прочего был представлен ионный двигатель, который компания Enpulsion продает производителям спутников по всему миру. Также на выставке представлен грузовой дрон Trogon. Как и спутник CLIMB, он разработан FH Wiener Neustadt.

Университет прикладных наук Санкт-Пельтена демонстрирует технологию зашифрованной связи со спутниками. Сообщается, что выставка продлится до 26 мая. Ранее на подобных площадках были представлены проекты, которые удалось реализовать.