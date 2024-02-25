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«Уголок инноваций» Венского технического музея призван показать, какие инновационные продукты и бизнес-идеи предлагают компании и исследовательские институты. С конца февраля эта выставочная площадка посвящена аэрокосмической тематике.
«Мы хотели бы предоставить стартапам возможность показать свои изобретения», — говорит Дорис Агнетер, технологический инвестор.
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По мнению Петера Ауфрайтера, директора Венского технического музея, выставка дает юным посетителям возможность увидеть положительные примеры реализации смелых идей.
Среди прочего был представлен ионный двигатель, который компания Enpulsion продает производителям спутников по всему миру. Также на выставке представлен грузовой дрон Trogon. Как и спутник CLIMB, он разработан FH Wiener Neustadt.
Университет прикладных наук Санкт-Пельтена демонстрирует технологию зашифрованной связи со спутниками. Сообщается, что выставка продлится до 26 мая. Ранее на подобных площадках были представлены проекты, которые удалось реализовать.