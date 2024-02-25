Автор бестселлеров Роберт Кийосаки не боится возможного падения цены биткоина. Он рассказал, что собирается делать в случае обвала криптовалюты.

Многие инвесторы ожидают падения курса биткоина, несмотря на благоприятные прогнозы экспертов. Среди прочего, возможен сценарий банкротства различных компаний, как это было с майнинговыми гигантами. С другой стороны, Роберта Кийосаки не беспокоит возможный обвал цен. Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» постоянно рассказывает о том, что делать при обвале рынке.

Изображение из открытых источников23 февраля он написал на платформе X, что будет делать в случае падения курса ведущего актива.

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«Я буду счастлив и куплю больше монет, как только обвал прекратится», — написал он.

Самая старая и самая крупная криптовалюта сейчас торгуется на отметке $51 600. Когда в мае 2022 года биткоин торговался на уровне около $30 000, Кийосаки назвал возможный крах «хорошей возможностью», чтобы расширить свои собственные активы в BTC. Роберт Кийосаки уже предвидел падения цены биткоина до $17 000 в 2021.

Кризисы нужны для того, чтобы разбогатеть, согласно заявлению 76-летнего автора. И на этот раз он также написал, что падение цены биткоина до $10 000 его не тревожит.

Кийосаки также предупреждает о возможном падении биткоина и других рискованных активов. Миллионер подкрепляет свои прогнозы цифрами. В 2022 году 144 000 сотрудников из Силиконовой долины были вынуждены покинуть свои рабочие места. С начала 2023 года еще 66 тысяч специалистов лишились работы. Это сигнал о том, что может случиться крах всего фондового рынка.

Но Кийосаки также видит повод для оптимизма. Краткосрочное снижение активов не должно беспокоить инвесторов, поскольку эксперт считает, что золото, серебро и биткоин будут дорожать в среднесрочной и долгосрочной перспективе благодаря мерам денежно-кредитной политики Федерального резерва США. Миллионер даже предсказывает невероятный рост криптовалют и драгметаллов: к 2025 году биткоин должен стоить $500 000, золото — снова $5000, а серебро — $500.

Роберт Кийосаки является ярым сторонником криптовалют, таких как биткоин. Он считает, что они будут играть важную роль в создании новой, более справедливой финансовой системы. Его заявления и рекомендации по рынкам и возможностям инвестирования вызвали большой интерес у многих людей во всем мире. Однако к таким прогнозам всегда нужно относиться с осторожностью.