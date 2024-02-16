ИИ-инструмент Apple должен появиться в этом году. ИИ-функции будут интегрированы в iPhone и Mac. Модель Copilot от Microsoft послужит образцом.

Ожидается, что в этом году Apple выпустит инструмент искусственного интеллекта, который сможет писать код. Он предназначен для помощи разработчикам программировать приложения для iOS. Об этом 16 февраля сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Тим Кук анонсировал появление ИИ-инструмента. Фото: APA/AFP/NIC COURY

Новый инструмент предназначен для расширения и улучшения программного обеспечения Apple Xcode. Этот инструмент можно сравнить с Microsoft Copilot для Github. Инструмент Apple также следует использовать для тестирования приложений.

У Apple нет на рынке собственного инструмента искусственного интеллекта. Microsoft и Google уже завоевали лидерство в этой области благодаря своим чат-ботам Copilot и Gemini. Тим Кук недавно объявил, что Apple анонсирует свои продукты искусственного интеллекта только тогда, когда они будут готовы к выходу на рынок. Теперь стало известно, что продукт точно выйдет в этом году, но подробной информации о нём нет.

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Apple должна не только предоставлять разработчикам решения в области ИИ. По данным Bloomberg, компания планирует добавить функции искусственного интеллекта в следующие крупные обновления iOS, iPadOS и macOS. Также говорят о проекте искусственного интеллекта под названием «Glow» для Mac. Упомянутые функции включают автоматические списки воспроизведения для Apple Music и создание слайд-шоу. Сообщается, что в разработке также находится ИИ-функция поиска под названием «Spotlight».