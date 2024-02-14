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kosmos_news
Названы лидеры бычьего ралли среди мем-криптовалют
На фоне достижения биткоином уровня $50 000 рынок мем-токенов начал демонстрировать положительную динамику. Наиболее существенные изменения на недельном графике показывают токены BONK, PEPE и WIF.

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Портал forklog назвал мем-криптовалюты, которые лучше всего проявили себя в ходе текущего бычьего ралли рынка цифровых активов. Биткоин 13 февраля достиг психологически важной планки в $50 000, и так называемые мем-токены поддержали заданную ведущим активом тенденцию. Выделяются три монеты: BONK, PEPE и WIF.Изображение из открытых источниковBONK за неделю прибавил в цене более 25% и 14 февраля торгуется в районе $0,0000126. Напомним, Bonk (BONK) покоряет крипторынок с конца октября прошлого года. Ранее никому неизвестный токен с ноября регулярно упоминается на CoinMarketCap как самая популярная монета. В декабре 2023 года Bonk стал самой трендовой монетой на рынке.

В конце октября начался медленный подъем Bonk. Актив зафиксировал прирост более 6200% — менее чем за два месяца. Новичок вошел в число 100 крупнейших криптовалют и 14 февраля занимает 76-е место с рыночной капитализацией в $798 млн.

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Однако эти успехи криптовалюты не основаны на чем-то существенном. Bonk — это мем-токен, созданный на базе Solana. За последние несколько месяцев SOL пережила возрождение после трудных времен, связанных с крахом FTX в ноябре 2022 года.

Блокчейн пока не пользуется популярностью среди мем-криптовалют. Впервые ситуация меняется благодаря Bonk. Актив был создан в конце 2022 года. Согласно официальному сайту, проект был запущен, чтобы успокоить разочарованных пользователей Solana, которые получили токен посредством бесплатной раздачи на Рождество 2022 года.

Как это часто бывает с мем-криптовалютами, Bonk использует в качестве логотипа собаку. Название происходит от интернет-мема под названием Bonk, который был создан в честь знаменитого и недавно скончавшегося сиба-ину Балтце.

Как криптоактив Bonk бесполезен. Актив не может конкурировать с большинством монет с точки зрения полезности. За огромными инвестициями стоит надежда на возможность участвовать в будущих прибылях.

Кроме того, некоторые инвесторы надеются на аирдропы от других проектов, которые будут распространены среди пользователей Bonk. На самом деле это уже произошло. Таким образом инвесторы получили токен BONK Earn (Bern).

Разработчики Bonk уже анонсировали дальнейшую работу над проектом. В качестве примера они привели SHIB, который смог закрепиться в топ-100. Bonk хочет стать настоящим игроком в секторе DeFi, в криптоиграх и в качестве мультичейн-монеты. Поэтому, разумно было бы инвестировать в этот актив деньги.

Bonk сообщает, что уже интегрирован в 113 различных приложений, включая централизованные и децентрализованные биржи криптовалют и видеоигры. Версии Bonk уже существуют в десяти разных блокчейнах.

Тем временем PEPE за неделю прибавил в цене 19,8%. Пару слов об этом токене. Относительно новый мем-токен PEPE пережил приличный ажиотаж прошлым летом в связи с листингом на крупнейшей в мире криптобирже Binance. В то же время, однако, многие дистанцируются от этого актива.

Дело в том, что символ криптовалюты лягушонок Пепе — это не просто какой-то забавный интернет-мем, а очевидный символ правых экстремистских группировок в США в последние годы. В Германии комическая фигура лягушонка используется как один из символов идентитаристского движения, а Антидиффамационная лига в США объявила Пепе символом расистской ненависти.

Binance заявила в ходе листинга монеты, что этот токен основан на мультяшном персонаже «Лягушонок Пепе». Американская биржа Coinbase называет вещи своими именами и воздерживается от торговли PEPE. Это мультипликационный персонаж, появившийся в интернете 20 лет назад, который «со временем был использован правыми экстремистскими группировками как символ ненависти».

Новый мем-токен не имеет смысла и служит только для распространения спорного символа в криптоиндустрии.

«Обратите внимание, что токен бесполезен и был создан анонимной командой», — предупреждает Binance о токене.

Подобно SHIBA INU, это всего лишь токен ERC-20, то есть токен, который можно очень быстро создать на базе Ethereum. Недавний резкий рост курса актива, по-видимому, окупился для некоторых трейдеров.

«После завоевания популярности в Твиттере токен стал самым быстрорастущим», — анализирует ситуацию Coinbase.

Что касается мем-токена dogwifhat на базе Solana (WIF), то он пользуется спросом из-за поддержки баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Пока более подробной информации о монете нет. WIF торгуется в районе $0,37; за неделю он вырос в цене на 87,3%, согласно CoinGecko.

#аналитика #криптовалюты #рынок #прогноз #bonk
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