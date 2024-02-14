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Искусственный интеллект упрощает работу с электронными таблицами
Работа с электронными таблицами значительно упрощается благодаря искусственному интеллекту. Rows и Excel и предлагают соответствующие решения.

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Берлинский стартап Rows был запущен в 2021 году с целью предложить современную альтернативу популярному инструменту Excel. Фишкой стала простая интеграция в инструмент онлайн-источников данных. У Rows появились возможности искусственного интеллекта.
Изображение из открытых источниковФункции искусственного интеллекта Rows предлагают автоматический просмотр наиболее важной информации из имеющихся данных. Можно задавать вопросы о данных на естественном языке, используя модель ChatGPT. ИИ берет на себя подчас трудоемкую работу по определению нужной информации даже на основе обширных наборов данных.

Лидер рынка Microsoft также предлагает поддержку искусственного интеллекта для Excel. В дополнение к подписке на Microsoft 365 компания-разработчик программного обеспечения взимает $23 в месяц за функцию Copilot Pro.
После этого Copilot Pro будет доступен не только в Excel, но также в Word, Powerpoint, Outlook и Onenote. 

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Подписчики могут создавать изображения с использованием ИИ и иметь доступ к новейшим моделям ИИ от OpenAI.

Также уже существует ряд сторонних инструментов на основе искусственного интеллекта, таких как Formulabot или Ajelix для Excel и других программ для работы с электронными таблицами. Все они используют ИИ, чтобы взять на себя сложное создание формул.

Чат-боты и генераторы изображений все чаще поднимают вопрос о том, как ИИ повлияет на работу креативщиков. Rows и подобные решения ясно показывают, что ИИ в первую очередь займётся рутиной, где технологии избавят нас от значительной части работы.

#технологии #искусственный интеллект #excel #электронные таблицы
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