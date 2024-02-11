Частная космическая компания Sierra Space впервые представила Dream Chaser - космический корабль, похожий на шаттл из «Звездных войнов».

После шести лет разработки и серии испытаний был анонсирован запуск корабля Dream Chaser. Американская компания Sierra Space впервые представила собранные вместе две части огромного шаттла – Tenacity и Shooting Star. Tenacity в переводе означает «упорство». Shooting Star – «падающая звезда».

Космический грузовой корабль Dream Chaser почти готов к первому полету на МКС. Изображение: Sierra SpaceTenacity — это основная часть космического корабля, спроектированного наподобие шаттлов из фильма «Звездные войны». Shooting Star — сопутствующий грузовой модуль. Вместе они составляют конструкцию высотой почти 17 метров, что примерно соответствует высоте пятиэтажного дома.

Разработка Tenacity была сложной задачей, рассказал порталу space.com бывший астронавт НАСА Том Мэшберн, который сейчас работает в Sierra Space.

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Планируется, что Dream Chaser совершит свой первый полет весной или летом 2024 года. Космический корабль предназначен для доставки грузов на МКС в рамках беспилотного полета. Сначала на орбиту планируется вывести около 3500 килограммов приборов и инструментов. Позже возможны рейсы с грузом свыше 5000 килограммов.

Многоразовый космический корабль также будет возвращать с МКС на Землю научные образцы и прочие материалы, полученные в ходе экспериментов. На космическом корабле можно совершить до 15 миссий. Такие рейсы будут менее затратными и помогут минимизировать появление космического мусора. По данным Sierra Space, смесь перекиси водорода и очищенного керосина (топливо корабля) оказывает меньшее воздействие на окружающую среду.

НАСА забронировало Dream Chaser только для шести полетов на международную станцию. Затем космический корабль будет переоборудован так, чтобы он был пригоден для пилотируемых исследовательских полетов в космос.

Кроме того, Sierra Space строит надувной модуль для планируемой космической станции Blue Origin компании Джеффа Безоса. Космическая компания также работает над спутниками противоракетной обороны.

По данным payloadspace.com, за последние годы Sierra Space привлекла от инвесторов около $1,7 млрд. Сейчас компания оценивается в более чем пять миллиардов долларов. Генеральный директор Sierra Space Том Вайс планирует провести IPO. Однако компания хочет дождаться еще лучших рыночных условий, чтобы успешно выйти на фондовую биржу. Когда состоится IPO пока не известно.