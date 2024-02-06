В начале февраля стало известно, как устанавливается противотанковая управляемая ракета (ПТУР) на квадрокоптер.

Россия установила противотанковую ракету на гражданский беспилотник. Об этом свидетельствуют видеоролики, циркулирующие в социальных сетях. На скриншоте ниже видно, как с квадрокоптера запускается ракета:

По данным сайта Interest Engineering, это, скорее всего, более старая модель ПТУР (противотанковая управляемая ракета) под названием 9М111 «Фагот». Изображение из открытых источниковПредполагается, что оружие установлено на квадрокоптере «Перун-Ф». Это модификация китайского дрона-опрыскивателя (или агродрона) EFT Z50, который обычно используется в сельскохозяйственных целях. Он может нести полезную нагрузку до 50 кг. При полной загрузке летает 7 минут, а без неё - 20 минут.

Дроном можно управлять дистанционно в радиусе 3 км. Противотанковой ракетой должен управлять человек. Это означает, что оружие будет неуправляемым и его придется использовать для поражения близких целей. Пока неизвестно, работают ли отечественные инженеры и конструкторы над автоматизацией ПТУР.