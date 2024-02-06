Первые экземпляры оружия могут прибыть на Украину на этой неделе. Эта система вооружения имеет ряд преимуществ.

Почти ровно год назад США пообещали Украине новую систему вооружения: высокоточные реактивные снаряды (GLSDB). Как сообщает Politico, первые экземпляры оружия должны прибыть в Украину в начале февраля.

Изображение: Saab GLSDB были разработаны совместно компаниями Boeing и Saab. США заплатили Boeing за создание GLSDB для Украины. Армия США курировала испытания управляемой ракеты, но в ее арсенале не было GLSDB.

Судя по всему, Украина первой получит планирующие бомбы наземного базирования. До сих пор США в основном отправляли старые системы вооружений, чтобы освободить места для хранения более современных вариантов. Благодаря GLSDB Украина теперь становится полигоном для испытаний вооружений США, Boeing и Saab.

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Пуск ракетыGLSDB можно назвать планирующей бомбой с ракетной установкой. Она запускается обычными системами MARS и HiMARS. Последние Украина также получила от США. GLSDB состоит из двух основных компонентов. Первый — планирующая бомба GBU-39/B SDB, обычно сбрасываемая с самолетов. SDB означает «малогабаритная бомба». Используется армией США с 2006 года.

Идея заключается в использовании небольших, но управляемых бомб. Они точно поражают цель, поэтому нет необходимости в более крупной и менее точной бомбе с большей разрушительной силой. Это означает, что самолет может нести больше бомб и, таким образом, поразить больше целей.

Дальность действия после сброса с самолета составляет до 74 километров. GBU-39/B весит 129 килограммов. Боевая часть весит 93 килограмма, из них 16 килограммов — взрывчатка. Боеголовка может пробить один метр железобетона, прежде чем взорвется. Также бомба может уничтожить укреплённые позиции или взорвать бункеры.

Второй компонент GLSDB — ракетные снаряды М26. M26 считается предшественником GMLRS. Они запускаются MARS и HiMARS.

HiMARS выводит GLSDB на оптимальную высоту. Там планирующая бомба отделяется от ракеты М26 и расправляет крылья. Оставшуюся часть полета бомба сама летит к месту назначения. Дальность действия GLSDB – до 150 километров. Это значительно больше, чем у GBU-39/B или JDAM-ER, дальность действия которых после сбрасывания с самолета составляет чуть более 70 километров. Управляемый боеприпас GMLRS, который Украина получила из США для HiMARS, имеет дальность всего 80 километров.

GLSDB использует комбинацию GPS и инерциальной навигации. По данным Saab, снаряд может поражать цели с точностью до одного метра. Если GPS заблокирован, инерциальная навигация берет на себя управление. Эта система обычно менее точна, чем GPS, поскольку ее датчики барахлят. Проблема обычно актуальна только для более дальних расстояний полета, например, для крылатых ракет.

Особенность GLSDB: во время полета бомба может приближаться к цели с разных направлений. Например, летать по широкой дуге во время планирования, чтобы атаковать цель со стороны, которая менее хорошо защищена средствами ПВО.

Ракету также можно использовать для поражения целей, находящихся на противоположном склоне горы или защищенных с одной стороны высокими зданиями. GLSDB по сути пролетает над целью, затем разворачивается и бьет по ней сзади. Такие манёвры не могут выполнять обычные баллистические ракеты (M26 и GMLRS).

Стоимость GLSDB, вероятно, будет существенно дешевле управляемых ракет HiMARS. Точная цена неизвестна. GBU-39/B обходится вооруженным силам США примерно в $40 000. Реактивные снаряды М26 считаются устаревшими, поскольку в армии США активно используются только ракеты GMLRS. Стандартная версия GMLRS, подобная той, которую получила Украина, стоит около $100 000.

GBU-39/B имеется в изобилии на арсеналах США и их союзников. Ракеты используют Австралия, Израиль, Италия, Нидерланды и Швеция. В отличие от устаревших М26, они будут закуплены позже. Бомбы могут быть поставлены другими странами. Это выгодно Украине. Таким образом можно избежать политических разногласий и экспортных ограничений. Например, поставляется GBU-39/B для GLSDB из страны НАТО вместо США. А Пентагон затем поставляет стране НАТО новые GBU-39/B.

США и многие страны ЕС прекратили или, по крайней мере, сократили поставки оружия в Украину. Украина рискует исчерпать боеприпасы, особенно дальнобойное оружие. В их число входит британская крылатая ракета Storm Shadow, которая запускается с самолетов и стоит более миллиона долларов каждая.

Поэтому Украина использует, в том числе, Р-360 «Нептун». Противокорабельная ракета была модифицирована таким образом, чтобы ее можно было применять и по наземным целям.