Занимающиеся искусственным интеллектом компаниям из США придется сообщать правительству о разработках новых ИИ-моделях. Власти считают обучение ИИ-моделей потенциальной угрозой безопасности.

Правительство США хочет более внимательно следить за отечественными компаниями, которые предлагают продукты на базе искусственного интеллекта. По данным издания Heise, таким компаниям придется информировать власти, если они будут разрабатывать новую модель искусственного интеллекта.

Изображение из открытых источниковКомпании также должны уведомить правительство США, если иностранная фирма использует их ресурсы для обучения ИИ на большой языковой модели. Указы президента Джо Байдена с этими требованиями, определяют и реализуют руководящие принципы, которые правительство США разработало и анонсировало прошлой осенью.

Предполагается, что это требование должно быть основано на так называемом Законе об оборонном производстве. Закон призван позволить правительству США заказывать производство товаров первой необходимости для ведения боевых действий. Этот закон также использовался в контексте пандемии для стимулирования производства медицинских приборов и изделий. Теперь этот закон должен применяться в контексте обучения ИИ, для которого требуется генерировать не менее 1026 FLOPS. FLOPS — это показатель, который описывает, сколько операций требуется для запуска одного экземпляра конкретной модели.

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Сообщается, что компании работают с законодателями-республиканцами, чтобы отменить новый закон, принятие которого кажется уже неизбежным.

Итак, новые правила являются частью указа президента Байдена об искусственном интеллекте, о котором он объявил в октябре прошлого года. Регламент требует, среди прочего, чтобы компании, разрабатывающие базовую модель, информировали правительство. Базовые модели используются в чат-ботах с генеративным искусственным интеллектом.

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Крупные поставщики облачных услуг должны проверять, используются ли их технологии иностранными игроками для обучения ИИ. Затем они должны будут проинформировать об этом правительство США. Это может означать, что китайские компании потеряют доступ к ресурсам, необходимым для обучения искусственному интеллекту. Однако для реализации этого правила все равно потребуется определенное время.