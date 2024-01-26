В последнем из 72 полётов у марсианского вертолёта Ingenuity был повреждена лопасть, и он не смог летать. Миссия с участием дрона в целом считается для НАСА успешной.

После 72 полётов беспилотный роботизированный Ingenuity завершил свою миссию на Красной планете. Во время последней миссии сломалась лопасть, и дрон больше не мог летать.

Так выглядел вертолет НАСА Ingenuity до того, как он был сломан. Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

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Во время своей миссии Ingenuity пролетел выше и дальше, чем кто-либо мог себе представить, говорится в заявлении НАСА.

Первоначально космические эксперты планировали для Ingenuity всего пять полётов за 30 дней, но менее чем за три года их количество выросло до 72.

Впервые дрон оказался на Марсе в феврале 2021 года вместе с марсоходом Perseverance. По плану, он должен был всего несколько раз взлететь и приземлиться, чтобы доказать, что такие полёты возможны даже в разреженной атмосфере Марса.

Как только это удалось сделать без проблем, Ingenuity стал неотъемлемой частью исследовательских миссий Perseverance. Пока марсоход был занят сбором образцов, впереди него продолжал лететь марсианский вертолет, весящий всего 700 граммов. Ingenuity служил разведывательным вертолетом для марсохода Perseverance. Дрон исследовал местность, чтобы Perseverance мог продвигаться без препятствий по Красной планете. Связь между марсианским вертолетом и командой ученых могла быть установлена только при наличии визуального контакта с марсоходом. Ровер действовал как связующее звено между человеком и вертолетом.

Первая серьезная проблема с дроном возникла летом прошлого года. Во время 52-го полёта вертолет должен был сфотографировать поверхность Марса, но приземлился на холме, в результате чего марсоход потерял линию обзора. Связь нарушилась.

Контакт с центром связи можно было восстановить только после того, как Perseverance прибыл на холм и забрал свой вертолет-разведчик.

Марсианский вертолет Ingenuity успешно восстановил связь с командой на Земле и марсоходом Perseverance после 63 дней радиомолчания.

Как сообщает НАСА, фатальная проблема с аппаратом возникла 18 января. После кратковременной потери контакта между марсоходом и вертолетом исследователи получили изображения, сделанные Ingenuity. Они показали, что по крайней мере одна или несколько его лопастей были повреждены во время приземления.

Ученые подозревают, что Ingenuity разбился. Обычно аппарат использовал для ориентации большие камни или прочие отличительные особенности на местности. Но в том районе была очень однообразная местность. Вертолет потеря ориентацию и врезался в землю.

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Всего за время полета Ingenuity преодолел 17 километров за 129 минут, поднялся до максимальной высоты около пяти метров, достиг максимальной скорости 36 км/ч и преодолел расстояние 330 метров на одном заряде аккумулятора.