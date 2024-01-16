Искусственный интеллект

Изображение: iStock ChatGPT делает домашние задания, создает различные заявки, производит расчеты и создает графику. Совсем недавно Google на своей ИИ-модели Gemini показала, куда движется технология в 2024 году: программы искусственного интеллекта становятся все более мультимедийными и разнообразными, создавая видео одним нажатием кнопки. Поэтому эксперты ожидают, что дипфейки станут еще большей проблемой.

Это фейковые видеоролики, в которых в уста реальных людей вкладывают слова. Подобные фальшивки могут даже повлиять на выборы в 2024 году, если политикам будут подражать и создавать фейковые новости.В 2024 году чат-боты с искусственным интеллектом все чаще станут персонализированными помощниками и смогут, например, полностью автоматически бронировать поездки.

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Изменения, связанные с искусственным интеллектом на рабочем месте, вскоре ощутят и работники умственного труда, такие как журналисты или юристы, которые избежали IT-революцию последних десятилетий. Однако эксперты говорят, что до сих пор полностью заменены очень немногие рабочие места. Странам и учреждениям придется продолжить работу над правовой базой использования ИИ.



Чат-боты с искусственным интеллектом также изменят социальные сети и платформы. Наступивший год покажет, как Threads сможет противостоять X (ранее Twitter), которую купил Илон Маск. Возможно, Threads может обогнать конкурента. YouTube останется одной из лучших платформ в 2024 году. Рынок электромобилей менее динамичен, чем рынок смартфонов. В 2024 году будет интересно увидеть, изменит ли Китай наконец европейский рынок, как давно предсказывалось. Многие люди будут следить за развитием рынка подержанных электромобилей в этом году. Ключевой технологией 2024 года станет двунаправленная зарядка. Можно ожидать больше автомобилей с такой опцией.

В целом радикальных прорывов в энергетической сфере в этом году не ожидается. Будут новые эксперименты по термоядерному синтезу. Однако, вероятно, пройдут десятилетия, прежде чем этот источник энергии станет практичным. ИИ также сыграет ключевую роль в развитии энергетики.