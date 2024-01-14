Ethereum Classic резко вырос в недельном тренде. Курс ETC взлетел на 60% после того, как американские спотовые биткоин-ETF были одобрены

Ethereum Classic резко вырос в цене. К 12 января стоимость ETC взлетела на 60% в рамках недельного тренда. К 14 января актив немного сдал позиции, однако занимает 24-е место среди всех криптовалют по рыночной капитализации ($3,9 млрд). Цена в воскресенье утром составляет $27. А ведь еще в середине октября прошлого года за монету давали не более $15.

Изображение из открытых источниковВ первой половине января ETC прибавил даже больше, чем Ethereum (ETH), второй по рыночной капитализации криптоактив. Сети разошлись в рамках хардфорка с июля 2016 года, после того как взлом DAO создал неожиданные проблемы.

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Ethereum Classic занимает второе место среди лидеров недели благодаря своим недавним достижениям. Вероятно, рост вызван в первую очередь одобрением спотовых биткоин-ETF в США. Инвесторы ожидают, что тенденция продолжится: после одобрения биткоин-ETF очевидно одобрение спотовых Ethereum-ETF, которые еще не вышли на рынок.

Если ETH растет в цене, часто его примеру следует и ETC. Прибыль от связанного блокчейна всегда вызывает эйфорию среди сторонников Ethereum Classic. По сравнению с Ethereum, ETC имеет сравнительно низкую рыночную капитализацию, что всегда приводит к новым инвестициям.

Хоть проект и неоднозначный, дальнейшее развитие Ethereum Classic еще не закончилось. Среди сторонников все еще существует надежда на большой прорыв. Основные технические характеристики обоих блокчейнов идентичны.

Пока неизвестно, насколько высоки шансы на успех спотового Ethereum-ETF в США. SEC (регулятор) не скрывает, что разные криптовалюты классифицируются по-разному. В прошлом ведомство делало противоречивые заявления по поводу ETH. Если оно классифицирует криптовалюту как незаконную ценную бумагу, ETF не будут одобрены.

Семь управляющих активами в США уже зарегистрировали спотовые Ethereum-ETF. Возможный срок одобрения — 23 мая. По мнению экспертов, первые спотовые биткоин-ETF в США в мае будут одобрены регулятором. Для многих участников криптоотрасли одобрение таких биржевых фондов будет считаться большим прорывом. 6 сентября Ark Invest подала заявку на создание спотового Ethereum-ETF. Об этом сообщили многие СМИ, в том числе портал forklog.

Компания входит в число фирм, желающих запустить и биткоин-ETF. Ark Investment, похоже, настроена особенно оптимистично и надеется, что спотовый ETF на Ethereum будет одобрен в ближайшем будущем. Управляющий активами хочет быть в этом сегменте первым поставщиком.

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Согласно документам, Ark сотрудничает с 21Shares при создании ETF. В качестве хранителя активов была выбрана криптобиржа Coinbase. Таким образом, структура продукта очень похожа на биткоин-ETF.

Пока неизвестно, как SEC отреагирует на заявки. За последние несколько месяцев SEC потерпела два поражения в суде. Обвинение в том, что криптовалюта XRP является незаконной ценной бумагой, было отвергнуто судом.