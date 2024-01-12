Цена XRP колеблется. Исторический данные предполагают, что январь может стать очень плохим месяцем для криптовалюты.

XRP в первой половине января торгуется на уровне $0,60. Исторические данные свидетельствуют, что актив продолжит падение. Все началось еще в декабре, менее месяца назад.

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XRP в середине декабря торговался в районе $0,64, что на 2,7% ниже, чем в начале месяца. Взглянув на хронику Cryptorank, можно предположить, что, если не считать значительного вмешательства на рынок, нисходящая тенденция XRP может продолжиться до конца января.

Исторически XRP в декабре падал в цене. Лишь в 2014, 2015 и 2017 годах актив завершил декабрь ростом. Однако в этом году, похоже, доминируют медведи, и XRP уже потерял свои позиции из-за падения интереса инвесторов к платформе Ripple.

Исторические данные говорят о мрачных перспективах. Поворотным моментом может стать юридический спор между Ripple Labs и регулятором США. Судебное разбирательство может подготовить почву для быков, надеющихся на положительное решение. Кроме того, они могут извлечь выгоду из общей ситуации на рынке, особенно если в центре внимания окажется спотовый ETF. Пока же перспективы криптовалюты довольно мрачные.