Если Hyundai реализует проект, уже в 2028 году люди будут летать по городам на воздушных такси.

Supernal, дочерняя компания Hyundai Motor Group, продемонстрировала версию аэротакси с вертикальным взлетом под названием S-A2. Примерно через четыре года оно сможет перевозить пассажиров.

Изображение: SupernalОколо трех лет назад компания Hyundai показала первую версию аэротакси, которая тогда называлась S-A1. Планы теперь, вероятно, будут более конкретными: как сообщает портал Techcrunch, Supernal хочет представить предложения по правилам для воздушных такси в ФАА (Федеральное управление гражданской авиации) в следующем году. Первые демонстрационные машины планируется использовать в этом году, после чего начнется процесс сертификации в ФАА. Это требование для коммерческих рейсов.

Воздушное такси рассчитано на передвижение со скоростью 120 миль в час (около 190 км/ч) на высоте примерно 450 метров. Транспортное средство предназначено для «путешествий» между пригородами и центральными городами, расстояние должно составлять до 65 километров. Пока неизвестно, кто будет управлять воздушными такси. Однако Hyundai уже объявила о партнерстве с Uber Elevate в рамках проекта S-A1. Это подразделение приложения такси, которое должно было быть запущено в прошлом году. В 2020 году, после кризиса, вызванного коронавирусом, Joby Aviation взяла на себя управление подразделением Uber и, вероятно, также будет управлять воздушными такси Hyundai.

По словам Джайвона Шина, президента Hyundai Motor Group и генерального директора Supernal, над S-A2 будут работать 600 человек. Однако для подготовки аэротакси к коммерческому использованию еще предстоит «много работы». Конечно, другие фирмы тоже пытаются сделать аналогичные проекты. Несмотря на «острую конкуренцию» и развивающуюся нормативно-правовую среду, Supernal уверена, что это откроет «новую эру полетов». Это должно произойти не раньше 2028 года.