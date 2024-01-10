Американская исследовательская группа предлагает создавать компьютерные чипы из недавно разработанного «суператомного» полупроводникового материала. Однако в обозримом будущем это будет невозможно сделать.

Благодаря обычным кремниевым полупроводникам, которые сегодня используются в компьютерных чипах, электроны перетекают от точки A к точке B и при этом сильно рассеиваются. Это создает бесполезный накал и замедляет достижение цели. Неудивительно, что ищутся решения, позволяющие устранить оба этих недостатка.

Команда ученых утверждает, что нашла такое решение.

Изображение из открытых источников



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Сотрудники Колумбийского университета представляют материал, который позволяет частицам перемещаться в 1000 раз быстрее, чем это могут сделать электроны в кремниевом чипе. Об этом стало известно еще в конце 2023 года.

Полупроводник состоит трех разных элементов: рения, селена и хлора. Исследователи называют этот материал суператомным, потому что атомы в нем создают кластеры, но в некоторых отношениях все еще ведут себя как первоначальные элементы.

Частицы, так называемые экситоны, в этом материале движутся медленнее, чем электроны в кремнии, но не рассеиваются. Это означает, что они добираются из одного пункта в другой по прямой, что делает их намного быстрее, чем кремниевые аналоги.

Однако до появления работоспособного компьютерного чипа, использующего этот материал, еще «несколько десятилетий». Даже в случае успеха чипы из Re6Se8Cl2 (под таким названием ученые говорят о химической формуле), скорее всего, подойдут для нишевых приложений, чем для компьютера, рассматриваемого в исследовании.