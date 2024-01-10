Apple назвала самые успешные приложения для iPhone и iPad. На первом месте среди бесплатных приложений оказалась разрекламированная новинка.

Наступил новый 2024 год. Время подводить итоги года предыдущего. Как и каждый год, Apple называет приложения, которые чаще всего загружались из App Store за последние двенадцать месяцев.

Изображение: ВикипедияКак обычно, Apple разбила самые успешные приложения на разные категории. Приложения и игры записываются отдельно, и в обеих группах выделяются бесплатные приложения и платные предложения. В 2023 году Apple снова представила отдельные чарты для iPhone и iPad.

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Когда речь идет о бесплатных приложений для iPhone, приложение для покупок Temu вне конкуренции. Оно на первом месте. Приложение электронной коммерции из Китая было создано только в 2022 году, а в Европе заработало в феврале 2023 года. С самого начала приложение превратилось в альтернативу Ailexpress или Wish с предложениями, которые иногда были невероятно дешевыми. Летом 2023 года Temu уже возглавлял чарты загрузок, и, следовательно, маркетплейс стал самым популярным бесплатным приложением года.

За Temu следуют известные бренды: со 2 по 5 места занимают Google, Whatsapp, Google Maps и Instagram. Небольшой сюрприз на 6 месте — видеоредактор Capcut. Tiktok, Paypal, YouTube и Spotify замыкают десятку лучших.

Еще менее удивительным является крах самых успешных бесплатных приложений позапрошлого года. В 2022 году два ориентированных на коронавирус приложения возглавили ежегодные чарты: Covpass и приложение Corona alert, оба представленные Институтом Роберта Коха. В 2023 году они уже не играли роли (несмотря на то, что в конце года число заражений снова выросло).

Temu отсутствует в бесплатных приложениях для iPad. В целом, как и в 2022 году, чарты iPad сильно отличаются от чартов iPhone. После того, как Goodnotes 5 возглавил рейтинг в 2022 году, в 2023 году в лидерах — шестая версия цифрового блокнота.

На местах с 3 по 5 следуют потоковые сервисы Netflix, Amazon Prime Video и Disney Plus, которые более популярны для планшетов, чем для iPhone. Кроме того, в десятку лучших в 2023 году вошли ряд сервисов Microsoft Office: Word, Powerpoint, Duo, Teams и 365 Office.

Что касается платных приложений для iPhone, то по сравнению с 2022 годом изменений мало. Новинкой в топ-10 является только «Атлас анатомии человека 2024». Приложение находится на третьем месте в чартах iPad, уступая Procreate и Ankimonile Flashcards.