Apple по-прежнему предлагает стандартные модели своих MacBook Pro с 8 ГБ оперативной памяти (ОЗУ). Это вызывает недовольство пользователей.

Apple представила в конце октября свое последнее поколение MacBook. Сообщается, что собственные чипы M3 обеспечивают «беспрецедентную» производительность. Однако вызывает критику еще один аппаратный фактор, а именно оперативная память.

Изображение: Apple

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Две стандартные модели MacBook Pro с M3 продаются в базовой конфигурации всего с 8 ГБ ОЗУ. В зависимости от объема памяти (512 ГБ или 1 ТБ) за устройство придется заплатить $1999 или $2229. Обновление до 16 ГБ ОЗУ стоит дополнительно $230.

Это раздражает некоторых потенциальных покупателей. Джейсон Кросс из издания Macworld пишет о «жадности Apple» в этом вопросе. Дэн Зейферт из The Verge также отмечает, что компьютер по этой цене должен иметь более 8 ГБ памяти.

Один из самых популярных постов в субреддите Mac также призывает Apple наконец прекратить продажу MacBook с 8 ГБ памяти. В самом популярном комментарии отмечается, что даже iPhone 15 Pro теперь имеет 8 ГБ. Так мало оперативной памяти в столь дорогом устройстве — это «шутка», говорится в другом комментарии. Также критикуется высокая цена дополнительной оперативной памяти.

Менеджер по маркетингу Apple Боб Борчерс не принял критику. По его словам, благодаря эффективной архитектуре чипов и общей оперативной памяти устройства Apple невозможно сравнивать с другими продуктами.

Если спросить на сайте Apple, сколько ОЗУ нужно для MacBook, там будет указано 8 ГБ. А 16 ГБ «отлично подходят для многозадачной работы со многими ресурсоемкими приложениями, включая профессиональное редактирование видео».

В зависимости от того, какой браузер используется и насколько комфортно с открытыми вкладками, можно как минимум усомниться в «идеальности для серфинга» устройства с 8 ГБ. Также очевидно, что многие клиенты предпочли бы иметь 16 ГБ с точки зрения долговечности своих устройств. Дискуссия чем-то напоминает дебаты о дисковом пространстве на iPhone и iPad. Apple также долгое время придерживалась стандартных размеров хранилища 32 и 64 ГБ.