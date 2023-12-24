Соучредитель Apple Стив Возняк продолжает предлагать новые технологические концепции — теперь не только на Земле, но и в космосе.

1 декабря 2023 года на ракете SpaceX Falcon 9 был запущен пилотируемый орбитальный модуль Pono от космической компании Privateer, соучредителем которой является Стив Возняк. Целью небольшого космического корабля является проверка концепции совместного использования ресурсов для уменьшения растущего числа спутников и других орбитальных помех вокруг Земли. Первые испытания пройдут в январе.

Вдохновленный принципами экологического развития, космический стартап хочет внести свой вклад в сокращение космического мусора.

Фото из открытых источников



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Эксперты ранее выразили обеспокоенность по поводу растущего числа действующих спутников и космического мусора вокруг Земли. Специалисты предупреждают о возможных столкновениях, поскольку число спутников продолжает увеличиваться, особенно благодаря таким проектам, как Starlink от SpaceX и Project Kuiper от Amazon. Компания Privateer хочет решить эту проблему с помощью совместного использования спутников, аналогичного принципу совместного использования автомобилей.

Кстати, Возняк почувствовал себя плохо после выступления на конференции 8 ноября, и был доставлен в больницу. Выяснилось, что он перенес небольшой инсульт.

Как сообщает New York Times, он смог покинуть больницу на следующий день. В беседе с Times 73-летний специалист сказал, что чувствует себя хорошо. Инцидент произошел в Мехико. Предприниматель, также известный как «Воз», появился там на конференции под названием WBF (Всемирный бизнес-форум). Из-за случившегося Возняку пришлось отменить некоторые встречи и поездки.

Возняк наиболее известен своей работой в Apple, где он сыграл важную роль в разработке компьютеров Apple I и Apple II. Эти два устройства считаются революционными на пути развития компьютеров. Он ушел из компании в 1985 году, но по сей день остается связанным с Apple. «Воз» считается одной из самых ярких фигур в IT-индустрии и имеет большое сообщество поклонников.