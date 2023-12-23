У известного предпринимателя неоднозначная история взаимоотношений с цифровыми монетами. 21 декабря он затронул эту тему в разговоре с Кэти Вуд: оказывается, Маск больше не интересуется криптовалютами.

Всего несколько лет назад Илон Маск был сторонником биткоина. BTC и криптовалюты теперь почти не имеют значения для известного предпринимателя, как недавно признался 52-летний миллиардер.

Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo, Reuters





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21 декабря в X (Твиттере) Маск пообщался с Кэти Вуд, основательницей и генеральным директором Ark Invest. В серии твитов Маск описывает деньги как «базу данных для распределения ресурсов». Однако роль фиата часто подрывается правительствами. Что касается криптовалют, то Маск ими больше не интересуется.

Маск отказался от биткоина в 2021 году из-за его энергопотребления и с тех пор публично заявил о себе как о стороннике DOGE. Похоже, и к этому актив он охладел. Также ходили слухи, что Маск поддерживает токен Santa Floki. Этот актив в свое время резко вырос в цене всего лишь после одного твита Маска.

Пару лет назад фотографии щенка породы сиба-ину по имени Флоки, сделанной Илоном Маском, хватило, чтобы отправить мем-токен Santa Floki на небывалую высоту. Он работает на блокчейне Binance и увеличился в цене на 12 000%.

В этом нет ничего удивительного: уходящий год много раз доказывал, что глава Tesla и SpaceX Илон Маск может влиять на рынок криптовалют практически по своему желанию. От этого может выиграть широкий спектр монет - Dogecoin, как правило, чаще всего зависит от комментариев миллиардера. Все, что нужно сделать Маску, — это написать в X. Практически не имеет значения, что он пишет на платформе, ссылки на криптовалюту хватает для ажиотажа.

Итак, пару лет назад Маск опубликовал фотографию своего подросшего щенка сиба-ину Флоки. На собачке был костюм Санта-Клауса. Картинка была озаглавлена «Флоки Санта».

Порядок слов предполагает, что Маск знал о существовании криптовалюты под названием Santa Floki, о которой он якобы не хотел напрямую упоминать. Потому что обратное расположение слов было бы гораздо логичнее. В конце концов, это все же не Санта-Клаус.

Для некоторых из почти 68 миллионов подписчиков Маска в 2021 году этого было явно достаточно. Почти сразу после публикации твита токен Santa Floki начал стремительно расти в цене. Стоимость монеты взлетела с $0,00000001296 до $0,000002414, что на 12 000% больше первоначального уровня.

Santa Floki торгуется на децентрализованной бирже Pancakeswap, а проект управляется командой разработчиков Parabolic 8, которая была основана в 2021 году. Разработчики не хотят, чтобы их токен понимался как мем-криптоактив. Скорее, цель должна состоять в том, чтобы создать максимально успешный благотворительный проект. С этой целью один процент от всех транзакционных сборов должен быть передан некоммерческой организации «Спасите детей».

Но вернемся к Маску. Несмотря на нынешнее прохладное отношение к криптовалютам, он планирует к середине 2024 года интегрировать криптовалютные платежи в X. Для этого нужно получить соответствующую лицензию от регулятора. Так что, возможно, история взаимоотношений Маска с цифровыми валютами еще не окончена.