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kosmos_news
В iOS 17.2 закрыта уязвимость Bluetooth
Хакерский инструмент Flipper Zero смог привести к сбою близлежащих iOS-устройств. Apple исправила уязвимость.

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Дешевый и популярный хакерский инструмент Flipper Zero смог вывести из строя iPhone и iPad под управлением iOS 17. Причиной этому было такое большое количество запросов на подключение Bluetooth, что устройства просто зависали из-за множества всплывающих окон.

Изображение из открытых источников

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Инструмент Pinball Zero использовал программное обеспечение Xtreme для многократной отправки запросов на соединение для таких устройств, как Airtags, Apple TV. Для атаки устройства должны находиться в пределах 50 метров от Flipper Zero.
Apple устранила проблему с появлением iOS 17.2. Тест показал, что Apple установила механизм, который предотвращает заполнение устройства слишком большим количеством всплывающих окон. В случае атаки некоторые всплывающие окна все равно будут появляться, что, безусловно, может раздражать и сбивать с толку. Но устройство остается работоспособным.
Если обновление до iOS 17.2 не установилось автоматически, это можно сделать вручную через настройки. Для этого выберите соответствующее обновление в разделе «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО» и установите его. Автоматические обновления также можно активировать в разделе «Автоматические обновления».
На Android-устройствах атака не всегда приводит к сбою телефона. Атаку можно отразить, покопавшись в настройках. Для этого откройте «Настройки» > «Google» > «Устройства и общий доступ» > «Обмен с окружением» и отключите опцию «Показывать уведомления». Кроме того, опцию «Поиск устройств поблизости» также можно отключить в разделе «Устройства».

#apple #ios #хакеры #кибербезопасность #взлом #bluetooth #уязвимость
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