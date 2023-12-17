В середине декабря цена ADA достигла 17-мecячнoгo максимума. Рост курса означает интерес инвесторов к криптовалюте

После бычьего ралли практически всех ведущих цифровых монет рынок криптовалют был ослаблен серией коррекций. Почти все основные активы понесли хотя бы небольшие потери. Единственным реальным исключением является Cardano.

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Токен ADA Чарльза Хоскинсона вырос в цене на 30% за последние семь дней и теперь оценивается в $0,60 при капитализации в $21 млрд. Экосистема быстро растет по целому ряду причин.

Количество смарт-контрактов на блокчейне Cardano сейчас приближается к тысячной отметке. Это привлекает много внимания и стимулирует рост. При этом, в отличие от своего конкурента Solana, сеть неоднократно подтверждала, что работает стабильно. За последние несколько месяцев блокчейн Solana несколько раз отключался, а между тем более 20 миллионов транзакций уже были обработаны без перерыва в сети Cardano.

Solana продолжила набирать обороты после падения в декабре прошлого года. До максимума в $250 активу еще далеко. На данный момент стоимость составляет всего $73 при капитализации в $31 млрд, то есть актив опережает Cardano. Но и сам токен ADA все еще далек от своего исторического максимума в $3. Как и многие другие криптовалюты за последний год, ADA столкнулась с регулятивными проблемами. Были большие потери, когда несколько бирж объявили, что торговля и размещение токенов ADA будут прекращены для пользователей из США.

Но вернемся к нынешнему подъему. Это ралли также связано с новыми мерами, призванными сделать сеть Cardano еще более масштабируемой. Сеть скорректировала размер блока. Чем он больше, тем больше транзакций он может нести.

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Cardano использует очень научный подход к своим нововведениям и полагается на экспертные оценки, прежде чем команда внедряет новые функции. Поэтому критика, что развитие сети идет слишком медленно, очень распространена. Но основатель Чарльз Хоскинсон уверен в прогрессе сети и токена.