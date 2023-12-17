Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Cardano находится на подъеме, несмотря на волатильность крипторынка
В середине декабря цена ADA достигла 17-мecячнoгo максимума. Рост курса означает интерес инвесторов к криптовалюте

реклама

После бычьего ралли практически всех ведущих цифровых монет рынок криптовалют был ослаблен серией коррекций. Почти все основные активы понесли хотя бы небольшие потери. Единственным реальным исключением является Cardano. 

Изображение6 Википедия

реклама

Токен ADA Чарльза Хоскинсона вырос в цене на 30% за последние семь дней и теперь оценивается в $0,60 при капитализации в $21 млрд. Экосистема быстро растет по целому ряду причин.

Количество смарт-контрактов на блокчейне Cardano сейчас приближается к тысячной отметке. Это привлекает много внимания и стимулирует рост. При этом, в отличие от своего конкурента Solana, сеть неоднократно подтверждала, что работает стабильно. За последние несколько месяцев блокчейн Solana несколько раз отключался, а между тем более 20 миллионов транзакций уже были обработаны без перерыва в сети Cardano.

Solana продолжила набирать обороты после падения в декабре прошлого года. До максимума в $250 активу еще далеко. На данный момент стоимость составляет всего $73 при капитализации в $31 млрд, то есть актив опережает Cardano. Но и сам токен ADA все еще далек от своего исторического максимума в $3. Как и многие другие криптовалюты за последний год, ADA столкнулась с регулятивными проблемами. Были большие потери, когда несколько бирж объявили, что торговля и размещение токенов ADA будут прекращены для пользователей из США.

Но вернемся к нынешнему подъему. Это ралли также связано с новыми мерами, призванными сделать сеть Cardano еще более масштабируемой. Сеть скорректировала размер блока. Чем он больше, тем больше транзакций он может нести.

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Cardano использует очень научный подход к своим нововведениям и полагается на экспертные оценки, прежде чем команда внедряет новые функции. Поэтому критика, что развитие сети идет слишком медленно, очень распространена. Но основатель Чарльз Хоскинсон уверен в прогрессе сети и токена.

#криптовалюты #курс #solana #cardano
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

На eBay появились майнерские PlayStation 5 для добычи криптовалют
Биткоин закрепился в районе $42 000 – что сейчас движет рынком криптовалют
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия начинает производство беспилотника-камикадзе Shahed-136 и он в 3 раза мощнее
26
Индия бросает вызов решению G7 по эмбарго алмазами из РФ – Европа потеряет миллиарды долларов
4
Российские подразделения практически ликвидировали морпехов ВСУ, высадившихся на левом берегу Днепра
5
Спутниковый интернет Илона Маска скоро может стать доступен на смартфонах
1
В Южной Корее изобрели генератор электромагнитной энергии, не использующий топливо
14
В Европе рассказали об объемах военного производства в России и на Западе
6
В России построят 7 новых атомных электростанций
3
MSI представила первую за долгое время видеокарту в серии Cyclone
+
Прорывная технология передачи электроэнергии без кабелей становится фактом
3
В Румынии обнаружили обломки российского дрона-камикадзе
8
Китай запустил на орбиту сверхсекретный многоразовый космический самолет
2
Доходность видеокарты Nvidia RTX 4090 в моменте достигала $24 США
5
Киты за сутки инвестировали в Dogecoin $127 млн
+
На Android станет проще импортировать изображения из Google Фото в приложения
+
По данным разведки Су-34 уничтожили планирующими бомбами командные пункты ВСУ под Купянском
+
Японское предприятие TSMC к 2030 году будет на 60% полагаться на местное сырьё и оборудование
+
В грунте с астероида Бенну в изобилии присутствуют редкие материалы
2
Появился подробный график запуска видеокарт GeForce RTX 40 SUPER
1
Российские разработчики работают над модернизацией систем РЭБ Лесочка
1
Японский робот-гуманоид на базе ChatGPT научился самостоятельно имитировать человеческие позы
1

Популярные статьи

О стоимости ремонта туалетов на авианосцах США
3
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
50
"Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах": история, как Белоснежка своим пением змей усыпила
6
Моделирование показало, что жизнь может быть менее хаотичной, чем принято считать
3
Почему Sony не стала брать денег за дополнение Valhalla
1
Мини-сериал Сёгун (SHOGUN 2024) - надвигается буря
+
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Декабрь)
+
Первые смарт-часы разрабатывали ещё в 1985 году в СССР
14
Почему я не советуют покупать игровой ноутбук – как мне удалось сэкономить 50 000р на игровом ПК
5
Рейтинг правительства Японии рухнул ниже 20% — хорошая новость для Китая, плохая для США
6

Сейчас обсуждают

kitava
09:09
Проблема 3 нм что такое узковолновое излучение просвечивает почти любую маску.
Motorola готовится к запуску двух новых смартфонов серии Moto G
Александр Шеховцов
09:06
Проблема не в том что велось, а в том, что на большую часть что изобрели патентов не сделали. А то бы щас жили с денег на патенты которые юзали бы где-то там. А так все хорошо. Лампочку изобрели мы, а...
Первые смарт-часы разрабатывали ещё в 1985 году в СССР
Мегавольт
09:04
5ка. Еще б статью про тесты с этим железом.
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
Александр Шеховцов
09:03
Ну первое что хочется сказать автору, так жесткие диски Data ерунда и часто выходят из строя какие бы не были. Второе: А где конфигурация на AMD и картах ATI от AMD? Не справедливо делать сборку на ин...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Декабрь)
Александр Шеховцов
08:59
Оставлю ИМХО: соберешь игровой комп за 120к допустим. А во что играть? Играть не во что практически. Игры жрут кучу ресурсов, а сюжета почти нет в современных играх. Те кто вспомнят: Nocturne помните?...
Почему я не советуют покупать игровой ноутбук – как мне удалось сэкономить 50 000р на игровом ПК
Олечка Александрова
08:54
Дауж
В грунте с астероида Бенну в изобилии присутствуют редкие материалы
Александр Шеховцов
08:51
Аффтар жжёт ни по децки. Обижен на АМД. Пиши исчо. Или как раньше писали: Аффтар выпей йаду. Как будто-то интел лучше. Интел как и раньше половина процессоров поддерживает протоколы и виртуализацию, п...
Ryzen 5600X – скам от AMD
Руслан Знамов
08:50
Жалуется он. Недавно играл в Spacebourne 2, один человек делает. После него студиям вообще лучше рты не открывать ...
Разработчик игры Starfield жалуется на критику со стороны геймеров
Николай Щепетов
08:43
Отлично!
Моделирование показало, что жизнь может быть менее хаотичной, чем принято считать
Sergey Nikolashin
08:36
От обогащения урана столько отходов, что батарейками завалить весь мир запросто, как пустыми пластиковыми бутылками.. да вот беда - Грета Тумберг не разрешает. Фонят они Сильно. А солдатам не пофиг?...
Прорывная технология передачи электроэнергии без кабелей становится фактом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем