Среди десяти крупнейших криптовалют в декабре 2023 года появляются две топовые монеты, которые растут в цене

Среди крупнейших криптовалют на рынке в декабре 2023 года есть две явные топовые монеты. Хотя обе криптовалюты уже входят в десятку крупнейших цифровых активов, они демонстрируют взрывной рост курса.

В недельном тренде (с 5 до 12 декабря) резко растут Cardano (ADA) и Avalanche (AVAX). Цена Cardano увеличивается на 40%. В результате ADA торгуется на уровне $0,55. Рыночная капитализация платформы смарт-контрактов составляет $19,4 млрд.

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Судя по всему, никакое конкретное событие не приводит к росту Cardano. Скорее всего, рост курса обусловлен прочными техническими факторами. Развитие криптовалюты было успешным в течение последних нескольких месяцев.

Над масштабируемостью ADA активно работают. В области DeFi Cardano может завоевать еще большую долю рынка, и предстоящее децентрализованное управление проектом также получило повышенное положительное внимание. Можно предположить, что критика ADA со стороны властей США неоправданна, а возвращение на американский рынок возможно в долгосрочной или среднесрочной перспективе.

Cardano был изобретен соучредителем Ethereum Чарльзом Хоскинсоном в 2015 году и запущен в продажу в 2017 году. С тех пор проект упорно остается в числе крупнейших и считается серьезным конкурентом Ethereum.

Avalanche, еще одна крупная платформа смарт-контрактов, также стремительно растет. В недельном тренде криптовалюта прибавляет 67% и вновь попадает в десятку крупнейших монет по рыночной капитализации.

12 декабря цена AVAX составляет $38,91. Только за последние 24 часа рыночная стоимость выросла почти на 14% до $14,2 млрд. Это означает, что криптовалюта оттесняет Dogecoin и Tron (TRX) на 11-е и 12-е места соответственно.

Бычий настрой в отношении AVAX становится еще очевиднее, если взглянуть на ежемесячный тренд. За этот период криптовалюта выросла на целых 156%. Если добавить октябрь, рост оценивается в 300% за два месяца.

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AVAX получает выгоду от более широкого внедрения. Экосистема пользуется растущим доверием со стороны таких учреждений, как JPMorgan, Citi и Republic. Они сейчас сотрудничают с блокчейном Avalanche. Репутация Avalanche получает огромную выгоду от такого партнерства. Многие новые пользователи узнают о проекте впервые. В результате объем торгов увеличился на 400% за два месяца. Avalanche также рассматривается как надежная основа для сектора GameFi.