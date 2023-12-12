QR-коды в электронных письмах или на парковочных счетчиках могут быть поддельными.

Американское агентство по защите прав потребителей FTC предупреждает о QR-кодах. Используя ссылки, скрытые за кодами, мошенники могут украсть личную информацию.

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Только в период с июля по сентябрь компания по кибербезопасности Trellix обнаружила десятки тысяч примеров мошенничества с QR-кодами, сообщает New York Times. Опасные коды могут быть спрятаны где угодно. Федеральной торговой комиссии известны даже случаи, когда мошенники закрывали существующие QR-коды своими собственными — в местах, где коды кажутся безобидными, например, на парковочных счетчиках.

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Аферисты часто отправляют код по SMS или электронной почте и приводят, казалось бы, правдоподобную причину, по которой пользователю следует его отсканировать. В таких случаях мошенники, например, выдают себя за доставщиков посылок или сотрудников банка.

Ссылка из кода часто приводит к поддельному сайту, который выглядит обманчиво реальным. Мошенники затем получат доступ к данным, например, к информации об учетной записи. Вредоносное ПО также можно загрузить на устройство с помощью такого QR-кода.

Федеральная торговая комиссия рекомендует проверять, к какому URL-адресу на самом деле осуществляется переход при сканировании: выглядит ли он подозрительно или соответствует ожиданиям? Если появится неправильный адрес, следует закрыть ссылку и проигнорировать сообщение.

Также важно регулярно обновлять соответствующую операционную систему. Надежные пароли и многофакторная аутентификация могут защитить от попыток мошенничества.

Эксперты рекомендуют не использовать специальные приложения для сканирования QR-кодов, а просто использовать функции сканирования камеры, которые предустановлены в Android и Apple.