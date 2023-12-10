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kosmos_news
Забытый пионер смартфонов HTC анонсирует недорогие сотовые телефоны
Тайваньская компания HTC хочет попытаться вернуться на рынок с новыми сотовыми телефонами среднего класса

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В 2010-х годах производитель HTC был одним из лидеров на рынке смартфонов. Устройства тайваньского производителя были одними из лучших и новаторскими в некоторых областях — например, в 2010 году огромным спросом пользовался телефон Nexus One, который был разработан совместно с Google.

Изображение: HTC

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Но в какой-то момент компания свернула не туда и начала интегрировать в устройства странные функции и экшн-камеры, которые не смогли завоевать популярность. Мало кто хотел  пользоваться странным телефоном с блокчейном и сосредоточением внимания на виртуальной реальности. И HTC ушла с рынка.
Однако бизнес смартфонов не был полностью заброшен. На рынок вышли отдельные устройства – в основном в Азии. В Европе сотовые телефоны HTC больше не играли никакой роли на рынке примерно с 2018 года.

Теперь тайваньская компания заставляет обратить внимание на новую стратегию в производстве смартфонов. Соответственно, HTC снова хочет регулярно выпускать новые устройства. В данный момент речь идет о двух новых сотовых телефонах среднего класса, которые будут выпускаться каждый год.

Изображение: HTC


Еще в мае HTC неожиданно выпустила в продажу в Европе новый сотовый телефон. HTC U23 Pro со стартовой ценой в €549 добился 30-процентного увеличения продаж по сравнению с Desire 22 Pro, что побудило компанию придерживаться этой концепции.

Недавно анонсированные смартфоны HTC в первую очередь предназначены для среднего класса. В качестве платформы используется процессор Snapdragon 7-й серии. Помимо этого, компания не объявила никаких технических характеристик. В любом случае основное внимание следует уделить коммуникативным особенностям.

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По-прежнему интересно, что будет HTC делать с недавно анонсированными смартфонами, будут ли запланированы более масштабные маркетинговые кампании и поможет ли сотрудничество с мобильными операторами восстановить бренд. Новый недорогой аппарат определенно принес бы пользу рынку сотовых телефонов.

#смартфоны #техника #технологии #htc #европа #сотовые телефоны
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