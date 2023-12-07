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Прекрасная погода, живописные велосипедные дорожки и пышная зелень – это именно то, что характеризует типичные голландские улицы, по крайней мере, в видении нового инструмента от Голландского агентства по туризму на сайте dutchcyclinglifestyle.com.
С помощью нового инструмента появилась возможность превратить любую улицу — даже в самом обычном российском городе — в голландскую идиллию. Процесс прост: нужно ввести свой адрес в инструмент, который затем выбирает изображение улицы из Google Street View.
Затем изображение преобразуется с помощью генеративной технологии искусственного интеллекта. Можно выбрать одну из четырех различных версий результата и посмотреть, как улица будет выглядеть в голландском стиле. Единственное требование — улица доступна в Google Street View.
На домашней странице инструмента заявлено, что его цель — создать «более счастливую улицу» и привнести нотку Нидерландов в каждый город.
Чтобы проверить потенциал этого инструмента, можно, к примеру, превратить известный своими транспортными развязками и унылыми зданиями Полюстровский проспект в Санкт-Петербурге в более счастливую и здоровую версию со цветами и велосипедными дорожками.
Вот как улица выглядела раньше
После преобразования с помощью инструмента автомобили исчезли, а на их месте теперь находится велосипедная дорожка, окруженная морем цветов. С другими вариантами предлагаемого инструмента на изображениях можно увидеть еще большее разнообразие растений.
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Вот как улица выглядит в итоге в голландском стиле
Таким образом, этот инструмент предлагает интересный и инновационный способ превратить улицы по всему миру в озелененные велосипедные дорожки и привнести нотку голландского колорита в серые будни.