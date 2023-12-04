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kosmos_news
Биткоин снова в топ-10 самых ценных активов мира
Биткоин снова входит в десятку самых ценных активов в мире. Рыночная капитализация цифрового актива на данный момент выше, чем у Tesla и Berkshire Hathaway Баффета. Всё из-за взрывного роста криптовалюты в начале декабря.

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После недавнего повышения цены и преодоления отметки в $40 000 биткоин снова вошел в список 10 самых ценных активов в мире. Сальвадор теперь опять в плюсе со своими инвестициями в BTC.

Напомним, 4 декабря цена биткоина взлетела примерно до $42 000. Только за сутки BTC прибавил 6%. В недельном тренде крупнейшая криптовалюта даже зафиксировала рост на 13%.
Инвесторы надеются, что первое одобрение биткоин-спотовых ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) последует совсем скоро. Решение регулятора, вероятно, сыграет центральную роль в текущем ралли. SEC признала актуальным период с 5 по 10 января. В это время ожидается одобрение первых спотовых ETF.
Одобрение спотовых ETF считается столь оптимистичным, поскольку оно дает институциональным инвесторам США возможность инвестировать в криптовалюты через регулируемую биржу. Пока это возможно только через фьючерсы.
В конце октября биткоин обогнал рыночную капитализацию акций Tesla и находился на пути к тому, чтобы стать одним из десяти самых ценных активов в мире. «Цифровое золото» теперь преуспело в этом шаге, и с общей капитализацией около $813 млрд биткоин в настоящее время находится на девятом месте, опережая медиа-империю Марка Цукерберга и Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. На первом месте по-прежнему золото, которое, к слову, тоже растет в цене.

Источник: скриншот с www.companiesmarketcap.com

В Сальвадоре люди сейчас тоже могут вздохнуть с облегчением. После того, как государственные резервы, вложенные в биткоин, находились в минусе в течение примерно двух лет, иногда с убытком более 50%, на сегодняшний день страна также вернулась в плюс. На данный момент прибыль составляет даже более $3 млн – и тенденция растет.
Найиб Букеле, временно ушедший с поста президента страны, объявил об этом в СМИ. Ранее поступали массовые сообщения о том, что он тратит государственные средства на покупки биткоинов и тем самым приведет страну к краху.
Текущие события подчеркивают растущую важность биткоина как класса активов. Вернувшись в десятку самых ценных активов мира, актив еще раз продемонстрировал свою способность удерживать позиции на рынке и выйти из спада сильнее, чем когда-либо. Будущее, и особенно предстоящий год, выглядит для биткоина очень многообещающим. Его попадание в пятерку лучших, минуя серебро, Amazon и Google, является лишь вопросом времени для многих обозревателей рынка и аналитиков.

#финансы #технологии #криптовалюты #биткоин #бизнес
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