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kefirNET
Razer выпустила новые игровые клавиатуры Huntsman V3 HE с настраиваемыми переключателями
Обе модели с частотой опроса 8000 Гц....
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Компания Razer пополнила линейку киберспортивных клавиатур моделями Huntsman V3 HE Magnetic 8KHz. Новинки доступны в двух форм-факторах: полноразмерный Tenkeyless и компактный Mini 65%. В основе лежат магнитные переключатели, которые регистрируют нажатие без физического контакта. Это позволяет настраивать точку срабатывания каждой клавиши в диапазоне от 0,1 до 4 мм — от сверхчувствительного до более тугого хода.

Источник изображения: Razer

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Технология Rapid Trigger отключает фиксированную точку возврата, так что клавиша срабатывает повторно сразу при отпускании. В паре с частотой опроса 8000 Гц это, по данным производителя, сокращает задержку отклика в среднем до 0,6 мс, что на 8% быстрее, чем у ближайших конкурентов.

Клавиатуры получили несколько игровых функций: Snap Flex позволяет назначить на одно нажатие два действия (при нажатии и при отпускании), Dynamic Keystroke — до четырёх действий в зависимости от глубины нажатия. Также есть система приоритета движений, которая защищает от случайных нажатий во время активных перемещений.

Источник изображения: Razer

Настройка доступна через приложение Razer Synapse и через веб-версию Synapse Web, которая не требует установки программного обеспечения. Цена на американском рынке — 139,99 доллара за Tenkeyless и 119,99 доллара за Mini 65%.

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Источник: razer.com
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