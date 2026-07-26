Компания Lenovo продолжает расширять линейку игровых устройств...

Линейка игровых устройств Lenovo пополнилась киберспортивным монитором Legion 24-1r. Модель появилась в продаже по цене 669 юаней(~$97).

Источник изображения: Lenovo

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Устройство оснащено 23,8-дюймовой IPS-панелью с трехсторонним безрамочным исполнением, разрешением 1920x1080 пикселей и частотой обновления 280 Гц. Время отклика матрицы составляет 0,5 мс по стандарту MPRT и от 1 до 4 мс по GtG. Дисплей обеспечивает яркость до 400 нит, 8-битную глубину цвета и 99-процентный охват пространства sRGB. Заявлена поддержка технологии VESA AdaptiveSync и многослойной аппаратной защиты глаз Eyesafe.

Настройку параметров монитора можно производить через фирменное программное приложение. На промо-материалах производитель демонстрирует совместное использование дисплея с портативными игровыми консолями.

Источник изображения: Lenovo

Подставка устройства поддерживает регулировку по высоте в пределах 135 мм, наклон от -5 до 22, поворот в стороны на 30 и перевод в вертикальный режим на 90. Также присутствует крепление VESA для установки на кронштейн. Для подключения предусмотрены разъемы HDMI, DisplayPort и 3,5-мм аудиовыход.