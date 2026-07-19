Philips начала продажи игрового монитора 27M2N5500VK...

Компания Philips начала продажи модели 27M2N5500VK — игрового монитора с диагональю 27 дюймов, разрешением 2560×1440 и частотой обновления 360 Гц. В основе устройства лежит матрица FastIPS с временем отклика 1 мс. Цветовой охват покрывает 94% Adobe RGB, 97% DCI-P3 и 100% sRGB при заводской калибровке с отклонением DeltaE менее 2. Устройство сертифицировано по стандарту DisplayHDR 400.

Источник изображения: Philips

реклама

Корпус выполнен с текстурой под звёздное небо, на тыльной стороне предусмотрена подставка для наушников. Подключение осуществляется через два порта HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.4. Регулировка положения включает поворот, наклон и вертикальный разворот на 90 градусов, поддерживается крепление VESA 100×100 мм.

Источник изображения: Philips

Цена на китайском рынке составляет 1499 юаней(~$220).