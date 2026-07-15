Группа астрономов обнаружила третью планету, вращающуюся вокруг звезды Бета Живописца...

Международная группа астрономов обнаружила третью планету в звездной системе Беты Живописца (Beta Pictoris), расположенной в 63 световых годах от Земли. Экзопланета Beta Pictoris d оказалась в 100 раз тусклее ранее открытой соседней планеты Beta Pictoris b. Это делает ее самым слабым по светимости космическим телом, когда-либо снятым напрямую с Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Источник изображения: ESO/B. Sutlieff, M. Bonse et al.

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Новый газовый гигант имеет массу около 2,4 массы Юпитера, тогда как две другие планеты этой системы крупнее Юпитера примерно в 10 раз. Из-за относительно низкой температуры и удаленной от звезды орбиты планета d излучает очень мало тепла в инфракрасном диапазоне, что затрудняло ее съемку.

Первый снимок ученые получили с помощью инструмента ERIS на Очень большом телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO). Независимая группа исследователей под руководством Эйдана Гиббса (Aidan Gibbs) из Калифорнийского университета (University of California) подтвердила открытие с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST).

После первого обнаружения астрономы изучили научные архивы за последние 11 лет. Как отметила соавтор работы Джейн Биркби (Jayne Birkby) из Оксфордского университета (University of Oxford), планета все это время скрывалась на старых снимках, сделанных прибором SPHERE на телескопе VLT и камерой NIRCam на «Джеймсе Уэббе».

Система Беты Живописца стала второй в истории, где ученым удалось напрямую получить изображения более чем двух планет. По словам соавтора исследования Бена Сатлиффа (Ben Sutlieff) из Эдинбургского университета (University of Edinburgh), масса и траектория новой планеты точно объясняют искривленную форму окружающего звезду пылевого диска, оставшегося после формирования системы.