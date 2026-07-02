В линейке доступны четыре варианта объёма...

Компания Asus представила портативный флеш-накопитель Adol с интерфейсом USB 3.2 Gen 2. Новинка примечательна высокой производительностью, сравнимой со спецификациями некоторых внешних жестких дисков прошлых поколений, но в ультракомпактном форм-факторе обычной флешки.

Источник изображения: Asus

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Устройство выполнено в металлическом корпусе с габаритами 82x20x7,5 мм и оснащено откидной крышкой. Главной особенностью конструкции стало наличие сразу двух интерфейсных разъемов — USB-A и USB-C, что позволяет использовать флешку как с персональными компьютерами, так и напрямую со смартфонами и планшетами. Скорость чтения данных в пике достигает 500 МБ/с.

Источник изображения: Asus

Флешка поступила в продажу в четырех вариантах емкости.Стоимость версии на 128 ГБ составляет 280 юаней(~$40), вариант объемом 256 ГБ оценен в 409 юаней(~$60), а за модель на 512 ГБ просят 629 юаней(~$90). Старшая конфигурация накопителя емкостью 1 ТБ поступила в продажу по цене 959 юаней(~$140).

Источник изображения: Asus