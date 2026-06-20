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kefirNET
UGREEN выпустила ультратонкое зарядное устройство мощностью 65 Вт с тремя портами
В отличие от ранее выпущенной 45-ваттной версии с одним портом, новинка получила конфигурацию 2×USB-C + 1×USB-A...
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В ассортименте аксессуаров бренда UGREEN появился компактный сетевой адаптер, выполненный в ультратонком форм-факторе. Толщина корпуса новинки составляет 14,5 мм при общих габаритах 84,3 х 53,3 мм и весе порядка 108 граммов. Конструкция устройства оптимизирована для транспортировки: модель получила серебристо-серый цвет и складной механизм вилки для подключения к розетке. Прибор стал развитием более раннего плоского зарядника компании, который выдавал 45 Вт и имел лишь один разъем.

Источник изображения: UGREEN

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Инженеры изменили компоновку и разместили на торце три независимых выхода: пару современных USB-C и один классический USB-A. Предельная производительность системы составляет 65 Вт, которую целиком можно получить через основной разъем USB-C1. Второй порт USB-C выдает до 30 Вт, а интерфейс USB-A имеет ограничение на уровне 22,5 Вт. Суммарная общая мощность распределяется между подключенными гаджетами в пределах тех же 65 Вт.

Электронная плата устройства аппаратно совместима с ключевыми стандартами ускоренной передачи энергии. В этот список вошли протоколы Power Delivery, PPS, Quick Charge, а также фирменные стандарты FCP и SCP. За счет этого адаптер можно применять для питания мобильной электроники сторонних производителей, включая портативные компьютеры, планшеты и смартфоны.

#зарядное устройство #ugreen #сетевой адаптер
Источник: ithome.com
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