Наиболее заметные изменения могут коснуться будущих смартфонов....

Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) в интервью изданию The Wall Street Journal назвал текущую ситуацию с закупками компонентов неустойчивой и анонсировал грядущее повышение стоимости фирменных устройств. Главным катализатором изменений стал масштабный дефицит микросхем памяти на мировом рынке, вызванный резко возросшим спросом со стороны создателей систем искусственного интеллекта для оснащения дата-центров. По словам руководителя, поставщики значительно увеличили оптовые цены, из-за чего удерживать розничные ценники на прежнем уровне для конечных покупателей стало невозможно.

Источник изображения: Magnific Ai

реклама

Точные сроки массового пересмотра прайс-листов и полный список затронутых линеек в Apple пока не раскрывают, однако компания уже начала скрытую оптимизацию ассортимента. Ранее из продажи была выведена модификация компьютера Mac Studio с 512 ГБ оперативной памяти, а минимальная стоимость неттопа Mac Mini выросла до 799 долларов после ликвидации конфигурации за 599 долларов. По прогнозам аналитиков, под сокращение также может попасть базовая версия ноутбука MacBook Neo.

Ожидается, что кризис полупроводниковой отрасли напрямую затронет и мобильный сегмент бренда. По предварительным оценкам профильных экспертов, розничная стоимость флагмана iPhone 18 Pro, дебют которого ожидается в конце текущего года, может составить 1299 долларов. Для сравнения, стартовая цена модели iPhone 17 Pro на момент выхода составляла 1099 долларов.