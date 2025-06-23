Процессор использует трёхкластерную архитектуру на базе новейших ядер Arm.

Samsung официально анонсировала флагманский мобильный процессор Exynos 2500, построенный на втором поколении 3-нм технологии Gate-All-Around (GAA). Чип получил 10-ядерный CPU с трёхкластерной архитектурой: одно ядро Cortex-X925 (3,3 ГГц), два Cortex-A725 (2,74 ГГц), пять Cortex-A725 (2,36 ГГц) и два энергоэффективных Cortex-A520 (1,8 ГГц). По заявлениям Samsung, производительность CPU выросла на 15% по сравнению с предыдущей моделью.



Графическая подсистема Xclipse 950, разработанная совместно с AMD, основана на архитектуре RDNA 3 и включает два шейдерных движка. Это обеспечивает прирост производительности в трассировке лучей до 28% и повышение частоты кадров в играх.

Image: Samsung

Нейропроцессор (NPU) обновлён до 24K MAC с поддержкой 2-GNPU + 2-SNPU и DSP. Его мощность достигает 590 триллионов операций в секунду (TOPS), что на 39% выше, чем у Exynos 2400. Это позволяет реализовать ИИ-функции, такие как генерация изображений, мгновенный перевод и обработка текста без подключения к облаку.



Изображение обрабатывается через улучшенный ISP, поддерживающий сенсоры до 320 Мп (одинарная камера) или 64+32 Мп (двойная). Видеозапись возможна в 8K@30fps, декодирование — в 8K@60fps. Для снижения шумов и расширения динамического диапазона применены многослойные и временно-пространственные алгоритмы.



Чип поддерживает память LPDDR5X, накопители UFS 4.0, дисплеи 4K/WQUXGA с частотой 120 Гц. Сетевые возможности включают 5G-модем (до 12,1 Гбит/с на mmWave), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, поддержку низкоорбитальных сетей (NTN) и глобальные навигационные системы.



Технология FOWLP улучшает теплоотвод и уменьшает толщину чипа. Samsung уже начала массовое производство Exynos 2500. Ожидается, что дебют состоится в смартфоне Galaxy Z Flip 7.