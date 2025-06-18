Представлена звуковая панель BoAt Aavante Prime 5.1 5000DA 500 Вт с поддержкой Dolby Atmos.

Бренд BoAt запустил акустическую систему Aavante Prime 5.1 5000DA для создания кинотеатрального звука дома. Устройство мощностью 500 Вт (RMS) поддерживает технологию Dolby Atmos и обеспечивает истинное 5.1-канальное окружение.

Комплект включает саундбар с фронтальными динамиками, 6,5-дюймовый деревянный сабвуфер для глубоких басов и две проводные тыловые колонки. Дизайн с матовым покрытием позволяет монтировать систему на стену, сохраняя эстетику интерьера.

Image: BoAt

Пользователи могут переключать режимы эквалайзера (Кино, Музыка, Новости) с помощью пульта управления. Для подключения доступны Bluetooth 5.4, HDMI eARC, USB, AUX и оптический вход — совместимость с ТВ, игровыми консолями и смартфонами.

Image: BoAt

Цена стартовой версии — $173(~13 500 рублей). Продажи уже начались на официальном сайте и в офлайн-магазинах. Гарантия составляет 1 год.