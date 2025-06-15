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Kefir32
BoAt представила кольцо SmartRing Active Plus для отслеживания здоровья и сна
Представлен трекер здоровья и сна SmartRing Active Plus.

Компания BoAt анонсировала новое кольцо SmartRing Active Plus — обновленную версию фитнес-трекера в формате кольца, пришедшую на смену прошлогодней модели. Устройство выполнено из нержавеющей стали, доступно в трех цветах (черный, розовое золото, серебро) и весит всего 4,7 г. По заявлению производителя, его эргономичный вогнутый дизайн устойчив к царапинам и обеспечивает повышенную долговечность.

Кольцо отслеживает ключевые показатели здоровья: вариабельность сердечного ритма (HRV), частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови (SpO2), стресс, температуру кожи и качество сна. Для любителей активности доступны режимы отслеживания различных видов спорта.

Кольцо предлагается в шести размерах (7–12), что соответствует окружности пальца от 52 до 74 мм. Устройство работает с приложением BoAt Crest, поддерживает управление камерой смартфона через функцию Shake & Take, а также оснащено магнитным кейсом для зарядки.

Заявленная автономность составляет до 5 дней без кейса и до 30 дней с ним. Трекер имеет защиту 5ATM, что делает его устойчивым к пыли, воде и поту.

BoAt SmartRing Active Plus уже доступен для покупки на официальном сайте компании по цене около $36.

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#умное кольцо #кольцо #трекер #boat
Источник: fonearena.com
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13:13
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