Компания Red Magic расширила экосистему для геймеров, представив в Китае компактную механическую клавиатуру Ice Blade Magnetic Axis Keyboard. Новинка стоимостью 1099 юаней ($153) выделяется алюминиевым корпусом, фирменными магнитными переключателями и экстремальной скоростью отклика.

Корпус из анодированного алюминия весит всего 780 г. Ключевая особенность — магнитные переключатели RedMagic Butterfly с срабатыванием за 0,1 мс и поддержкой частоты опроса 8000 Гц, что критично для киберспорта. Динамическую подсветку обеспечивает сквозная RGB-лента во всю ширину клавиатуры с индивидуальной настройкой зон.

Клавиатура доступна в чёрном и белом исполнении. О международных поставках производитель объявит позже.