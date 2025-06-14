Red Magic представила компактную игровую клавиатуру Ice Blade Magnetic Axis с RGB-лентой
Компания Red Magic расширила экосистему для геймеров, представив в Китае компактную механическую клавиатуру Ice Blade Magnetic Axis Keyboard. Новинка стоимостью 1099 юаней ($153) выделяется алюминиевым корпусом, фирменными магнитными переключателями и экстремальной скоростью отклика.
Корпус из анодированного алюминия весит всего 780 г. Ключевая особенность — магнитные переключатели RedMagic Butterfly с срабатыванием за 0,1 мс и поддержкой частоты опроса 8000 Гц, что критично для киберспорта. Динамическую подсветку обеспечивает сквозная RGB-лента во всю ширину клавиатуры с индивидуальной настройкой зон.
Клавиатура доступна в чёрном и белом исполнении. О международных поставках производитель объявит позже.
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