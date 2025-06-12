Red Magic официально представила свой новейший игровой планшет Red Magic Gaming Tablet 3 Pro.

Компания Red Magic официально анонсировала игровой планшет 3 Pro, позиционируя его как первый в отрасли компактный OLED-планшет для гейминга. Как сообщает издание Gizmochina, устройство сочетает высокопроизводительные компоненты и технологии для погружения в игры.

Основой планшета стал 9,06-дюймовый OLED-экран с частотой 165 Гц и временем отклика менее 1 мс. Пиковая яркость достигает 1 600 нит (глобальная — 1 000 нит), а контрастность — 1 000 000:1. Экран занимает 90,1% площади корпуса благодаря рамкам шириной 4,9 мм. Для снижения нагрузки на глаза реализованы сертификации TÜV Rheinland (низкий уровень синего света и отсутствие мерцания), а также система ШИМ-димминга на частоте 5 280 Гц.

Аппаратная часть включает процессор Snapdragon 8 Elite (3-нм техпроцесс TSMC) и сопроцессор Red Core R3 Pro для обработки игровых задач, включая суперразрешение и повышение частоты кадров. Оперативная память LPDDR5T работает на частоте 9 600 Мбит/с, а накопитель UFS 4.1 Pro обеспечивает быструю загрузку. Система охлаждения ICE 3.0 с жидким металлом, паровой камерой и активным вентилятором поддерживает стабильность при длительных нагрузках.

Программная платформа Red Magic OS 10.5 оптимизирована для игр: движок Cube Game Engine адаптирует производительность и энергопотребление для более 30 тайтлов, а Magic Companion 2.0 использует ИИ для улучшения игрового процесса. В ОС также встроен эмулятор для запуска ПК-игр и пакет Super Workbench для работы.

Планшет получил батарею ёмкостью 8 200 мАч с поддержкой 80-ваттной зарядки: 50% заряда восполняется за 22 минуты. Функция bypass charging минимизирует нагрев во время игр. Для управления используется сенсорный контроллер Synaptics S3930 с частотой опроса 2 000 Гц и поддержкой 10-точечного касания.

Камеры представлены 13-Мп основной и 9-Мп фронтальной модулями, а аудиосистема включает симметричные динамики и два X-линейных мотора для тактильной отдачи.

Red Magic Gaming Tablet 3 Pro доступен в версиях:

12 ГБ + 256 ГБ — $580,

16 ГБ + 512 ГБ — $650,

24 ГБ + 1 ТБ — $830.