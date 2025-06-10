Прототип будущих Galaxy Watch 8 Classic просочился в сеть через объявление на eBay.

Image: eBay / Samsung

На eBay обнаружили объявление о продаже прототипа смарт-часов Galaxy Watch 8 Classic, которые Samsung ещё не представила официально. Попавший в сеть девайс подтвердил ключевые детали дизайна и характеристик, сообщает Gizmochina.

Устройство получило скруглённый корпус в стиле Galaxy Watch Ultra и возвращение поворотного безеля, отсутствовавшего в модели Watch 7 Classic. На правой стороне расположены три физические кнопки, а слева — решётка динамика. Ключевое изменение коснулось крепления ремешков: в Watch 8 Classic используется новый механизм, несовместимый с аксессуарами предыдущих поколений.

Image: eBay / Samsung

Прототип выставили на аукцион с начальной ценой $150, но ставки быстро достигли $570. В описании указано, что часы имеют 64 ГБ встроенной памяти и доступны только в размере 46 мм. Ожидается, что Watch 8 Classic станет единственной моделью линейки с таким диаметром.

Часы будут работать на платформе Wear OS 6 с оболочкой One UI 8 Watch, а за производительность отвечает чипсет Exynos W1000, уже используемый в Galaxy Watch 7 и Watch Ultra.

Samsung пока не комментирует утечку, но анонс новинки ожидается на ближайшем мероприятии Galaxy Unpacked, где также могут представить новые складные устройства.