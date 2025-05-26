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Kefir32
Volkswagen представил обновлённый седан Lamando L Cool Spicy Plus 2025 года
Немецкая компания начала продажи Volkswagen Lamando L 2025 года в новом исполнении Cool Plus.

Компания SAIC Volkswagen запустила в продажу новую версию седана Lamando L 2025 года — 280TSI DSG Cool Spicy Plus, сообщает IT Home. Модель заняла место между базовой Cool Spicy и топовой Ultra Spicy в линейке, её стартовая цена составляет 173 900 юаней (около 1,97 млн рублей).

Автомобиль сохранил габариты предшественника: длина 4784 мм, ширина 1831 мм, высота 1469 мм, колесная база 2731 мм. Основное отличие от версии Cool Spicy — добавление проекционного дисплея (HUD) за доплату в 3000 юаней. Остальные элементы оснащения, включая 18-дюймовые колёса, светодиодную оптику и мультимедийную систему с сенсорным экраном, остались без изменений.

Под капотом Lamando L Cool Spicy Plus — бензиновый турбодвигатель 1.4 TSI мощностью 150 л.с. (110 кВт) и крутящим моментом 250 Н·м. Агрегат работает в паре с 7-ступенчатой «роботизированной» коробкой передач с двумя сцеплениями (DQ200).

Продажи новинки уже стартовали в Китае.

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#автомобиль #volkswagen #lamando l cool spicy plus 2025
Источник: ithome.com
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