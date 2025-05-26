В сети появилась новая утечка, раскрывающая ключевые характеристики преемника T3 Ultra: Vivo T4 Ultra.

Компания Vivo готовит к выпуску смартфон T4 Ultra в среднем ценовом сегменте, сообщает портал Notebookcheck со ссылкой на инсайдера Yogesh Brar. Согласно утечке, устройство унаследует 50-МП основной сенсор Sony IMX921, используемый во флагманской модели X200.

Новинка получит 6,67-дюймовый pOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и процессор MediaTek Dimensity 9300-серии — либо базовую версию, представленную в 2023 году, либо разогнанный Dimensity 9300+. Основную камеру дополняет 50-МП перископный модуль с оптическим зумом. Ёмкость аккумулятора не раскрывается, но зарядка поддерживает мощность до 90 Вт.

Предполагается, что Vivo T4 Ultra станет преемником T3 Ultra, выпущенного в сентябре 2024 года с AMOLED-экраном 6,78 дюйма, чипом Dimensity 9200+ и батареей 5500 мАч. Ориентировочная цена новинки — около $375, что соответствует стоимости предыдущей модели на старте продаж в Индии. Официальный анонс, по данным источника, может состояться в начале июня.

Vivo пока не подтвердила информацию о характеристиках и дате выхода T4 Ultra.